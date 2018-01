García: "Jugaré contra mis mentores, pero cada uno debe mirar por lo suyo"

Valencia, 12 ene (EFE).- Sergi García, base del Valencia Basket, señaló este viernes que enfrentarse al Tecnyconta Zaragoza, el equipo en el que militó durante más de cinco años, supondrá medirse con jugadores que le han enseñado mucho, pero remarcó que cada uno debe mirar por sus intereses.

Será el primer encuentro en la ACB del balear con el Valencia, pues llegó lesionado del equipo maño y no debutó hasta el pasado jueves ante el Fenerbahce en la Euroliga.

"Parece hecho a propósito, parece que no me podía recuperar hasta jugar contra ellos. Será muy especial pero lo que cuenta es defender la camiseta del Valencia y que salga bien para nosotros", señaló en rueda de prensa.

"Es el club donde me he criado y les tengo mucho cariño pero cada uno debe defender su posición", añadió García, que recordó que su ex equipo "necesita la victoria como sea" y que para ellos será complicado por la "carga de partidos que llevamos".

Respecto a su debut, recordó que llevaba mucho parado y se tenía que reencontrar con las sensaciones del último mes. "En la primera parte estuve al nivel que quería el entrenador y en la segunda me faltó un poco de ritmo pero seguro que lo iré cogiendo e irá mejor", auguró.

"Tengo que dar las gracias porque desde el primer momento el club y los compañeros me lo han puesto muy fácil y me he sentido como si llevara aquí mucho tiempo y a la hora de jugar se nota mucho", explicó.

El jugador balear dijo que ya conocía mucho como jugadores a los que ahora son sus compañeros, pero reconoció que le han sorprendido "más fuera de la cancha, que dentro", ya que "son gente extraordinaria".

En su análisis de la derrota sufrida ante los turcos, apuntó que el juego fue bueno pero que, al final, no pudieron estar al nivel.