Comienza la bacanal de 24 horas de Jan Fabre con un público entusiasmado

Madrid, 12 ene (EFE).- Con mantas, cojines y mucho entusiasmo han llegado a los Teatros del Canal los espectadores de 'Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy', una obra del director belga Jan Fabre que, durante 24 horas, mostrará el lado más perturbador de las tragedias griegas, incluyendo sexo explícito.

"Llevo todo el día nerviosa porque conozco a gente que ha visto el espectáculo y le ha cambiado la perspectiva. A lo mejor no te gusta, pero sabes que indiferente no te puedes quedar", ha señalado a Efe María Marín, una de las más de 800 espectadores que hoy asisten al estreno en Madrid de un maratón teatral que agotó todas las localidades hace meses.

Desde las 19:00 horas de hoy y hasta las 19:00 horas de mañana, la Sala Roja de los Teatros del Canal acoge esa "bacanal griega" que Fabre ideó con la intención de provocar una "catarsis física y mental" en el público mediante una representación nada habitual de 33 tragedias griegas con escenas muy provocadoras en las que hay sexo explícito.

Raquel Fernández explica entusiasmada que ella ya sabe que "Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy" es una experiencia "única" porque tuvo la oportunidad de ver la performance cuando se estrenó en Sevilla. Ahora repite en Madrid porque, asegura, es una obra que le "carga las pilas".

"No sientes cansancio, te da energía para que sigas viéndola", apunta Fernández, convencida de que volverá a aguantar hasta el final de la representación.

Durante las 24 horas de duración, los espectadores dispondrán de un área de descanso y de la cafetería del teatro abierta en todo momento. Sin embargo, los más previsores han querido llevar su propio "equipaje" para asegurarse de que podrán estar cómodos.

"Venimos muy motivados, pero quizá no aguantamos hasta el final. No se sabe", dice Ana Borrego mientras enseña una bolsa con mantas y algunos cojines.

La duración de "Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy'" está, además, basada en la de las "Grandes Dionisias", el mayor festival dramático de la Grecia del siglo VI antes de Cristo, donde se convocaba a tres poetas trágicos durante una jornada en la que cada uno representaba tres tragedias y un drama satírico.