Cañellas: "Debemos imprimir al partido el ritmo más alto posible"

Varazdin , 12 ene .- El lateral de la selección española de balonmano Joan Cañellas no dudó en asegurar que la clave para poder sumar mañana una victoria sobre la República Checa, en el estreno del conjunto español en el Europeo de Croacia, pasa por dotar al partido del "ritmo más alto posible"

"Debemos imprimir al partido el ritmo más alto posible, porque si podemos subir el balón rápido, si podemos correr, si podemos contraatacar será mucho mejor para nosotros que si tenemos que enfrentarnos a su defensa estática, porque es un equipo muy físico", señaló Cañellas.

En este sentido, el jugador español insistió que el equipo español no deberá dotar de la mayor velocidad posible al juego de ataque, sino también al repliegue defensivo; uno de los factores que más dudas ha generado durante la fase de preparación.

"Hay que bajar a defender como sea, porque al final, como se ha visto en los partidos del torneo de preparación, cuando no tenemos ese repliegue, sufrimos. Bajar rápido a defender será muy importante", indicó el internacional español.

Cañellas reconoció llega a este Europeo en un mejor momento de forma en comparación con el pasado Mundial de Francia, donde unas dolencias en el pie lastraron el rendimiento del jugador del Vardar macedonio.

"El años pasado tuve un problema en el pie antes de llegar al Mundial, lo que me obligó a perderme las tres últimas semanas de competición y eso se notó, me faltó ese punto extra que te da la competición. Pero este año me encuentro muy bien", afirmó Cañellas.

Un optimismo que Cañellas extiende al momento por el que atraviesa el conjunto español, un equipo, que como destacó, posee una "interesante" mezcla de veteranía y juventud

"Veo al equipo con ganas. Creo que tenemos una mezcla de juventud y veteranía que puede ser muy interesante. Ahora falta encontrar ese punto para que la mezcla funcione bien, pero creo que tenemos buenos jugadores, y pese a que el equipo se está renovando, no somos menos competitivos", concluyó Cañellas.