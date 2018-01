Dan Brown resiste como superventas y llega con gran éxito libro sobre Trump

Redacción internacional, 12 ene (EFE).- Mientras Dan Brown continúa una semana más dominando las listas de ventas con "Origen", el polémico nuevo libro sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a las estanterías de su país con gran éxito.

"Fire and Fury", del escritor Michael Wolff, es el número uno de ventas de no ficción en EE.UU. y se espera que repita éxito cuando se publique en otros países, en las próximas semanas.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Tyll" - Daniel Kehlmann (Rowohlt).

2.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

3.- "Origin" - Dan Brown (Bastei Lübbe).

4.- "Flugangst 7A" - Sebastian Fitzek (Droemer).

No ficción:

1.- "Die Kunst des guten Lebens" - Rolf Dobelli (Piper).

2.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

3.- "Verheimlicht - vertuscht - vergessen 2018" - Gerhard Wisnewski (Kopp).

4.- "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" - Axel Hacke (Kunstmann).

Fuente: Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La herida", de Jorge Fernández Díaz (Planeta).

2.- "Origen", de Dan Brown (Planeta).

3.- "Mas allá del invierno", de Isabel Allende (Sudamericana).

4.- "Mas Oscuro (Grey 2)", de E.L. James (Grijalbo).

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2018", de Ludovica Squirru Dari (Kepler).

2.- "Calma emocional", de Bernardo Stamateas (Javier Vergara Editor).

3.- "Emoción y sentimientos", de Daniel Lopez Rosetti (Planeta).

4.- "La dieta del metabolismo acelerado", de Haylie Pomroy (Grijalbo).

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro).

2.- "O Homem Mais Feliz da História" - Augusto Cury (Sextante).

3.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

4.- "It. A Coisa" - Stephen King (Suma das Letras).

No ficción:

1.- "O Livro de Jô Uma Autobiografia Desautorizada - Volume 1" - Jô Soares e Matinas Suzuki Jr (Companhia das Letras).

2.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

3.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca).

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown - (Planeta).

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta).

3.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random).

4.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez - (Penguin Random).

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli - (Planeta).

2.- "El poder de la decencia" - Sergio Fajardo (Planeta).

3.- "Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas" - Amalia Andrade - (Planeta).

4.- "Rodolfo Llinás la pregunta difícil" - Pablo Correa - (Penguin Random).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Indomable" - @srtabebi (Montena)

2.- "La última raya" - Javier Jorge (Autor-Editor)

3.- "Historias de un naufrago hipocondriaco" - Deferds. Jose A. Gómez Iglesias (Espasa)

4.- "El fuego invisible" - Javier Sierra (Planeta)

No ficción:

1.- "Lo que cuentan los muertos" - Luis Frontela (Marban)

2.- "Kakebo Blackie Books 2018. El libro de cuentas para el ahorro doméstico" - Varios autores (Blackie Books)

3.- "Cree en ti" - Rut Nieves Miguel (Planeta)

4.- "Inglés para rubias que no tiene un pelo de tontas" - La vecina rubia; Mamen Rivera (Vaughan Systems)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Beneath a Scarlet Sky" - Mark Sullivan (Lake Union).

2.- "The Woman in the Window" - A:J: Finn (William Morrow).

3.- "Little Fires Vereywhere" - Celeste Ng (Penguin).

4.- "Origin" - Dan Brown - (Doubleday).

No ficción:

1.- "Fire and Fury" - Michael Wolf - (Henry Holt).

2.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne).

3.- "Tribe of Mentors" - Timothy Ferriss (Houghton Mifflin Harcourt).

4.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil DeGrasse Tyson (Norton).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Couleurs de l'incendie" - Pierre Lemaitre - (Albin Michel).

2.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Giordano Raphaële (Pocket).

3.- "Les loyautes" - Delphine De Vigan - (Lattes).

4.- "T'en souviens-tu, mon anais?" - Michel Bussi - (Pocket).

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes).

2.- "Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard).

3.- "Sapiens: une brève histoire de l'humanité" - Yuval Noah Harari (Albin Michel).

4.- "C'estait mieux avant!" - Michel Serres (Le Pommier).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Quando tutto inizia" - Fabio Volo (Mondadori).

2.- "Oltre l'inverno" - Isabel Allende (Feltrinelli).

3.- "La ragazza delle perle. Le sette sorelle" - Lucinda Riley (Giunti).

4.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori).

No Ficción:

1.- "Lenticchie alla julienne. Vita, ricette e show cooking dello Chef Alain Tonné, forse il più grande" - Antonio Albanese (Feltrinelli).

2.- "Il bisogno di pensare" - Vito Mancuso (Garzanti).

3.- "La vera cura sei tu" - Raffaele Morelli (Mondadori).

4.- "Soli al comando. Da Stalin a Renzi, da Mussolini a Berlusconi, da Hitler a Grillo. Storia, amori, errori" - Bruno Vespa (Mondadori).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Disney (Planeta Junior).

3.- "It" - Stephen King (Debolsillo).

4.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janes).

No ficción:

1.- "Tus zonas erróneas : Guía para combatir las causas de la infelicidad" - Waine W. Dyer (Debolsillo).

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta).

3.- Véndele a la mente, no a la gente" - Jurgen Klaric (Paidos).

4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta).

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora).

2.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luís Sepúlveda (Porto Editora).

3.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora).

4.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora).

No ficción:

1.- "Salvar o SNS" - João Semedo y António Arnaut (Porto Editora).

2.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates).

3.- "A nova Dieta dos 31 Dias" - Ágata Roquette (A Esfera dos Livros).

4.- "O Caderno das Piadas Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora).

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press).

2.- "The Midnight Line" - Lee Child (Bantam Press).

3.- "Mythos" - Stephen Fry (M Joseph).

4.- "Why Mummy Drinks" - Gill Sims (HarperCollins).

No ficción:

1.- "Blue Planet II" - James Honeyborne & Mark Brownlow (BBC).

2.- "Only Fools & Stories" - David Jason (Century).

3.- "Women & Power: A Manifesto" - Mary Beard (Profile).

4.- "Paul O'Grady's Country Life" - Paul O'Grady (Bantam Press).

Fuente: The Sunday Times.