Bordalás afirma que Guaita tiene contrato y que Gorosito dejará el club

Getafe , 12 ene .- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró hoy en rueda de prensa que su portero Vicente Guaita tiene contrato hasta el mes de junio y que el defensa Nicolás Gorosito abandonará el club en el mercado de invierno.

Guaita no entró en la convocatoria ante el Málaga y no salió del banquillo ante el Atlético de Madrid la pasada jornada. El portero del Getafe podría estar negociando su salida al Crystal Palace inglés y el entrenador de su equipo trasladó a la prensa el mensaje que le dio su presidente al respecto

"En cuanto a Guaita puedo decir lo que me ha dicho el presidente, que Guaita tiene contrato hasta el 30 de junio. Él, la semana pasada, en el Wanda, durante la semana tuvo una molestia en la mano que no le ha remitido. En el día de hoy nos ha comentado que todavía tenía esas molestias", explicó.

"De lo demás, sé que tanto él como el agente han hablado con el club, que le ha trasladado lo que he comentado, que tiene contrato hasta junio", agregó.

Sobre Gorosito, reconoció que no le convocó ante el Málaga para no arriesgar porque su salida es inminente: "No ha estado en la convocatoria porque va a salir en breve. Hemos decidido que no estuviera porque va a salir y no hay que asumir ningún riesgo", concluyó.