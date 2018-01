El Barcelona B busca hacerse fuerte en el Miniestadi ante el Valladolid

Barcelona/Valladolid, 12 ene (EFE).- El Barcelona B recibe este sábado la visita del Valladolid en el Miniestadi, donde buscará iniciar con buen pie la segunda vuelta y hacerse fuerte en su feudo para salir de las posiciones de descenso de LaLiga 1/2/3, mientras que su rival desea no descolgarse aún más de la zona promoción.

El equipo catalán entrenado por Gerard López, decimonoveno clasificado, necesita sumar los tres puntos ante el único rival al que ha conseguido superar a domicilio en lo que va de temporada.

Fue en la primera jornada cuando el filial azulgrana se estrenó en la Segunda división A con una meritoria victoria en el Nuevo Zorrilla (1-2).

Desde entonces, el conjunto de Gerard López ha jugado diez encuentros lejos del Miniestadi con un balance de cuatro derrotas y seis empates.

En el último desplazamiento, el Barcelona B sumó un punto ante el Zaragoza (1-1), un duelo en el que el delantero Abel Ruiz brilló con un gol de bella factura.

El jugador formado en las categorías inferiores está llamado a tener más oportunidades en las alineaciones de Gerard López, después de que en las primeras semanas del 2018 el delantero Jose Arnaiz haya entrado en la dinámica de entrenamientos del primer equipo.

No obstante, el exdelantero del Valladolid, que ayer jugó unos minutos en el partido de la Copa del Rey del primer equipo contra el Celta de Vigo, entrará presumiblemente en la convocatoria.

No estarán, en cambio, el centrocampista Carles Aleñá, sancionado, y el delantero Marc Cardona, que padece una bursitis en el psoas ilíaco derecho. Otra de las dudas es la presencia de Christian Rivera, cuya cesión procedente del Eibar se confirmó ayer.

El Real Valladolid se desplaza a Barcelona con la necesidad de mejorar en defensa y de ganar a domicilio, algo que no hace desde el pasado mes de agosto, para no alejarse más de los puestos de promoción de ascenso.

El entrenador del equipo vallisoletano, Luis César Sampedro, aspira a "corregir los errores cometidos" durante la primera vuelta y en el último partido ante el Osasuna (4-2).

"Tengo varias formas de jugar y algo hay que cambiar porque no necesito marcar otros 40 goles en las segunda vuelta para meterme en la promoción, y no se pueden encajar otros 36, ya que así no vamos a llegar al objetivo", ha subrayado Luis César durante la semana.

"Escogí una opción muy arriesgada de jugar y no ha salido bien, por eso voy a cambiar, opté por tratar de defender espacios grandes y no hemos sabido hacerlo así que, a partir de ahora, trataremos de defender espacios pequeños y atacar espacios grandes", ha explicado.

Así las cosas, lo más probable es que Luismi entre en el medio campo en detrimento de Toni, ya que el técnico ha ensayado durante la semana con un once formado por: Masip; Antoñito, Deivid, Olivas, Moyano; Borja, Anuar, Luismi; Hervías, Óscar Plano y Mata, que tiene muchas posibilidades de ser el que salga inicialmente en Barcelona.

La primera plantilla del Real Valladolid se ha entrenado esta mañana con la única ausencia del extremo griego Gianniotas, con molestias musculares.

- Alineaciones probables

Barcelona B: Ortolá; Costas, Fali, Martínez, Cucurella; Ruiz de Galarreta, Oriol Busquets, Vitinho; Abel Ruiz, Lozano, Arnaiz.

Valladolid: Masip; Antoñito, Deivid, Kiko Olivas, Moyano; Borja, Anuar, Luismi; Hervías, Óscar Plano, Mata.

Árbitro: Ocón Arráiz (Comité de La Rioja).

Horario: 16.00 hora local (15.00 gmt).

Estadio: Miniestadi.