El Zhar: "Me gustaría mucho ir a la selección de Marruecos"

Leganés , 11 ene .- El marroquí Nabil El Zhar ya es historia del Leganés puesto que un gol suyo permitió por primera vez a los blanquiazules sellar el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Más allá de ese tanto, El Zhar completando una gran etapa en el club desde que llegó mientras espera que la selección de su país vuelva a contar con él y pueda ser uno de los elegidos para disputar el Mundial de Rusia. EFE le ha entrevistado en exclusiva.

Pregunta: Su gol en Villarreal le valió al Leganés para clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, algo que nunca antes había sucedido. ¿Cómo le hace sentir eso?

R: Estoy muy contento. Por el gol y por hacer historia con este equipo. Hoy es un día muy feliz para nosotros.

P: Se va a cumplir un año desde su llegada al club el pasado mercado de invierno. ¿Qué valoración hace de esa estancia aquí hasta la fecha?

R: Buena. Estoy contento, a nivel personal me encuentro muy bien aquí. Y también a nivel del club. El club mejora mucho, ahora entrenamos en una Ciudad Deportiva nueva y la verdad es que estoy muy contento.

P: Desde que aterrizó en España ha pasado por el Levante y por Las Palmas, equipos con objetivos parecidos a los que tiene aquí. ¿Hay algo que haga diferente al Leganés?

R: Cada equipo tiene su estilo y su manera de ver las cosas, su manera de trabajar. Es diferente, cada uno tiene sus cosas positivas. Pero aquí veo un club que quiere crecer y que está haciendo las cosas para estar al nivel de otros clubes buenos en la liga. Eso a un futbolista le da mucho porque trabajar en condiciones buenas durante el día a día es lo mejor que puedes tener.

P: Le pregunto por su técnico, Asier Garitano... ¿Cree que puede llegar al nivel que ha alcanzado Rafa Benítez, con quien trabajó en el Liverpool?

R: Yo creo que sí. Sinceramente el míster tiene cosas que son parecidas a Rafa Benítez tácticamente. Tiene todo para poder estar en un nivel muy bueno.

P: Cada vez son más marroquíes en la liga española. ¿Por qué esta presencia creciente en los últimos años?

R: No lo sé. Es verdad que las características del jugador marroquí pueden ser las mismas que en España. Es un jugador técnico, puede ser que sea eso. No lo puedo decir exactamente. Pero hay varios ahora y es bueno para Marruecos y para el fútbol de nuestro país. Ojalá haya más en los años sucesivos.

P: ¿Qué explicación hay para que Nabil El Zhar lleve tanto tiempo sin ir con la selección?

R: No lo sé. Me lo están preguntando varios periodistas y siempre contesto lo mismo, que estoy intentando hacerlo lo mejor posible en mi club para poder aspirar a algo en la selección. Me gustaría mucho, mucho, ir a la selección de Marruecos. Trabajo día a día y todos los días intento progresar, estar mejor para poder tener una oportunidad. Luego ya veremos.

P: ¿Piensa a veces que hay algo que va más allá de lo deportivo para que no le convoquen?

R: No quiero entrar en esto. Algunos igual están pensando algo así, pero yo no quiero entrar en esas cosas. Yo lo que quiero es estar bien. Tengo objetivos e intento estar bien para poder lograrlos. Luego ya veremos. Si lo merezco, creo que me llamarán.

P: ¿Su sueño entonces es volver a vestir la camiseta del combinado nacional de nuevo algún día?

R: Ya lo dije anteriormente, pero ahora está el Mundial y jugar uno es algo especial en una carrera. Me gustaría poder estar. Si no, veremos. Pero la verdad es que estoy haciendo todo para poder ir a la selección.

P: ¿Ve opciones de estar en Rusia?

R: Si estoy bien en la mejor liga del mundo... ¿Por qué no?. El equipo está bien, estamos bien en la clasificación, estoy jugando... Tengo que seguir estando bien, a un nivel bueno y si lo merezco, seguramente iré.

P: Marruecos estará en el mismo grupo que España. ¿Cree que puede haber sorpresa en ese partido?

R: Sí, ¿por qué no?. Hay otros dos equipos, pasan dos. Está Portugal, que es un equipo fuerte también. A ver cómo afrontan esos partidos. Lo bueno es que contra España jugamos el último y puede ser que esté clasificada. Hay que llegar bien e ir partido a partido. El objetivo es poder pasar, pero sabemos que es complicado. Hay tiempo para prepararse y llegar bien al Mundial.

P: Después de tanto tiempo sin jugar un Mundial... ¿La ilusión en el país será enorme no?

R: Sí. Son veinte años en los que no se clasificaba Marruecos, muchos años. Por eso hay que dar una cara buena, para que la gente esté contenta con el equipo.