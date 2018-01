Raúl Entrerríos: "Creo que el balonmano es algo más que meter goles"

Varazdin , 11 ene .- En un balonmano en el que el factor físico adquiere cada vez mayor preponderancia, Raúl Entrerríos mantiene vivas las esencias del central clásico, un jugador más preocupado de crear juego para sus compañeros, que de engrosar sus números particulares.

"Creo que el balonmano es algo más que meter goles, hay muchísimas más facetas del juego que deben importar. La principal labor de un central debe ser dirigir el juego, crear las situaciones más favorables para sus compañeros", señaló Entrerríos en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Una actitud contracorriente que puede extenderse a toda la selección española, un equipo que ha encontrado en la exaltación del juego colectivo, un camino propio y único para pelear por las medallas en cada gran competición internacional.

Pregunta.- Francia, Alemania, Dinamarca, Croacia e, incluso, Noruega, pocos sitúan a España entre los máximos favoritos para alzarse con el oro en el Europeo.

Respuesta.- Partimos de cero en un campeonato en el que hay muchísimos equipos que aspiran a entrar en semifinales y nosotros somos uno de ellos. Yo confío en las posibilidades del equipo, pero para ello tenemos que estar concentrados en el trabajo diario y en seguir mejorando.

P.- ¿Se puede ganar actualmente un gran campeonato sin poseer un potente lanzamiento exterior?.

R.- Es cierto que cada vez es más difícil, porque los rivales son cada vez más poderosos físicamente y eso es algo que nos ha condicionado mucho en los últimos años, porque aunque muchas veces hemos conseguido paliar la falta de talla con el juego colectivo, no siempre lo hemos logrado. Sabemos que es algo que nos puede volver a ocurrir y por eso debemos seguir evolucionando y ampliando nuestras opciones tácticas.

P.- Da la sensación de que esa apuesta por el juego colectivo del equipo español se está convirtiendo cada vez más en una excepción dentro del panorama internacional.

R.- Cuando debuté con la selección poseíamos bastante más lanzamiento exterior, porque teníamos laterales más altos y más potentes, pero en los últimos años nos vemos marcados por el juego que podemos hacer, no podemos jugar pensando en el lanzamiento exterior cuando no es nuestro punto fuerte, pero sí lo es la continuidad, el juego colectivo y eso hay que explotarlo, porque no es algo muy común.

P.- Usted representa un modelo de central que se está perdiendo.

R.- La evolución del balonmano está llevando a un juego mucho más directo, con centrales más potentes físicamente o laterales reconvertidos a la posición de central, pero cada uno tiene que adaptarse a sus propias características y, además, es la forma en la que me gusta jugar. Creo que la principal labor de un central debe ser crear las situaciones más favorables para sus compañeros, aunque el balonmano está evolucionando hacia otro estilo y hay que adaptarse también.

P.- ¿Le gusta esa evolución?

R.- Creo que el balonmano es algo más que meter goles, aunque normalmente es lo único que se valora, pero creo que hay muchísimas más facetas del juego que deben importar, hay que intentar ser un jugador lo más completo posible, intentar aportar en todas las facetas del juego y no sólo en el aspecto goleador.

P.- ¿En qué ha cambiado más el juego desde que debutó en la selección?

R.- Ahora el juego es mucho más rápido. La evolución de las normas, el saque rápido, ahora el ataque siete contra seis, todo está llevando a un balonmano mucho más veloz y eso favorece a los jugadores más potentes físicamente, es un balonmano mucho más atlético que cuando yo empecé, entonces también importaba el físico, pero había muchísimo más juego estático.

P.- Hablaba del cambio de normas. ¿Qué le parece la regla que facilita atacar siete contra seis?

R.- Siempre lo he dicho, a mí no me gusta nada. Estoy en contra de esa regla, creo que se pierde un poquito la esencia del balonmano. Se dan un montón de jugadas de gol de puerta a puerta y eso no me gusta. No lo acabo de ver, pienso que se desprecia un poquito lo que es bonito del balonmano.

P.- ¿Qué debe hacer España para poder ganar este Europeo?

R.- Debemos estar muy bien en defensa y aprovechar que tenemos una muy buena portería para desplegar el contraataque, porque eso nos puede dar mucho aire ante rivales con defensas muy grandes y agresivas. En general debemos centrarnos en nosotros mismos y, sobre todo, no pensar más allá del rival que tenemos delante, porque en un Europeo sabemos que cada partido es una final.