Quique no se pronuncia sobre su posible marcha al Stoke City

Valencia, 11 ene (EFE).- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, no quiso aclarar en la rueda de prensa posterior al partido de Copa del Rey ante el Levante si va a abandonar el club catalán para fichar por el Stoke City, de la Premier League inglesa.

"No hablo de mí en un día tan importante para el Espanyol, lo que debemos hacer es disfrutar. No quiero hablar de mí, es un día del Espanyol, de los aficionados, para estar de fiesta. Quiero ser feliz con mis chicos, con los que hemos sufrido en el arranque", explicó en tono serio.

Ante la insistencia de los periodistas, el técnico reiteró en que no hablaba sobre el asunto y que lo importante era la clasificación lograda.

"El compromiso con mi profesión la tengo muy clara durante estos 30 años. Estoy muy agradecido al Espanyol y estoy muy bien. En algún momento me he sentido frustrado, pero el Espanyol me ha dado las herramientas que podía. Estamos en tiempos felices y de disfrutar", concluyó.