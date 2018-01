Puigdemont rechaza las críticas apelando al 21D y defiende su labor de Govern

Barcelona, 11 ene (EFE).- El candidato de JxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha replicado hoy a las críticas que ha recibido estos días desde diversos ámbitos por intentar ser investido presidente desde Bruselas apelando a los resultados del 21D y ha defendido el trabajo de su gobierno.

En el primero de tres tuits escritos en su cuenta oficial, el presidente cesado sale al paso de las críticas por su intento de ser investido desde la capital belga al afirmar: "Si la mayoría de la ciudadanía no hubiera votado República, podríais gobernar".

En el mismo mensaje recoge varios titulares de prensa que puntualizan la fuga de empresas y el descenso del turismo en Cataluña para asegurar: "Si los datos no indicaran lo contrario, os quedaría un bonito relato apocalíptico".

"Si el TC no nos hubiera dado la razón, podríais seguir hablando de violar el reglamento", concluye en este primer tuit, en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional según la que el artículo del Reglamento del Parlament que permitió la tramitación exprés de la ley del referéndum ilegal del 1 de octubre y de la ley de transitoriedad no es inconstitucional, aunque niega validez a una interpretación del mismo como la que se hizo en aquella ocasión.

"Si los tribunales españoles no mantuvieran inocentes en prisión, no podríais intentar mantener lo que usurpasteis con el 155 y las urnas del 21D os han vuelto a negar. Si no fuera por un pueblo valiente, digno y decidido, ya seríamos un territorio subyugado con vuestra regencia", reza el segundo mensaje de Puigdemnot.

En este caso, el expresidente acompaña estas frases de titulares sobre la dificultad de Ciudadanos para formar gobierno en Cataluña, a pesar de haber ganado las elecciones, y relativos a la permanencia en prisión del líder republicano Oriol Junqueras, del exconseller Joaquim Forn y de los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El tercer tuit está dedicado a defender el trabajo de su Govern, que fue cesado por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Y si PSC, PP y Ciudadanos, con la ayuda inestimable de sus medios, no hubieran llenado cada día los diarios hablando del 'monotema', también se habría visualizado la cantidad de trabajo del Govern el último año y medio, a pesar de los miles de obstáculos", concluye.

En este caso, acompaña su afirmación de un artículo que hace balance de su obra de gobierno.