El profesor de Escuela Vedruna dejó de ser monitor de grupo escolta en 2012

Barcelona, 11 ene (EFE).- El profesor de la Escuela Vedruna de Gràcia detenido y encarcelado en diciembre, acusado de un delito de agresión sexual a menores, dejó se ser monitor de la Agrupación Scout Mas Guinardó en 2012, a la que pertenecía desde que tenía 16 años.

Según ha explicado en declaraciones a Efe el responsable de la agrupación, que prefiere no revelar su nombre, cuando en 2015 detuvieron por primera vez al docente de la escuela Vedruna acusado de tocamientos a menores de esta agrupación, éste ya no estaba en este grupo desde hacía unos tres años, por lo que la entidad "no emprendió ninguna acción".

Según el mismo responsable, que reconoce que los Mossos d'Esquadra le han informado de la investigación, los menores presuntamente víctimas del profesor tampoco estaban ya en la agrupación escolta cuando denunciaron las supuestas agresiones.

El profesor detenido, de 32 años, fue monitor de la Agrupación Scou Mas Guinardó hasta que cumplió 26 años, que fue cuando abandonó esta agrupación, que tiene sus orígenes el barrio de Santa Caterina en 1962 y es uno de los más antiguos de la Associació Scouts de Catalunya.