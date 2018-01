May presenta un plan para eliminar los residuos de plástico en 25 años

Londres, 11 ene (EFE).- La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, presentó hoy un plan de protección del medioambiente que incluye medidas para eliminar todos los residuos "evitables" de plástico dentro de 25 años, en 2042.

May dijo que los restos de envases y productos de plástico, muchos de los cuales acaban contaminado el mar, son "una de las lacras medioambientales de nuestros tiempos" y afirmó que muchos envoltorios que se utilizan en la actualidad "son innecesarios".

Entre las medidas propuestas por el Gobierno para limitar su uso destaca "alentar a los supermercados a introducir pasillos con productos sin plástico", explicó May en un acto en Londres.

El Ejecutivo también planea extender a todo el comercio la obligación de cobrar al consumidor cinco peniques por cada bolsa de plástico (5,6 céntimos de euro), que hasta ahora solo se aplicaba a las tiendas con más de 250 empleados.

Estudiará además imponer una tasa de 25 peniques (28,23 céntimos de euro) sobre los contenedores desechables, como los que se utilizan para el café o la comida para llevar.

May dijo que el Reino Unido desempeñará un papel de liderazgo global en la eliminación de los residuos de plástico y, para ello, destinará fondos de cooperación internacional a ayudar a los países en desarrollo a gestionar sus desechos.

El programa del Gobierno para la protección del medioambiente incluye también iniciativas para que los agricultores gestionen sus tierras de manera sostenible; recuperar prados y bosques; reducir la contaminación y mejorar la gestión de los recursos.

Las organizaciones de defensa del medioambiente, así como la oposición política, han criticado sin embargo el plan gubernamental, al considerar que puede quedar sin efecto por la falta de legislación que lo respalde.

Según Greepeace, "carece de urgencia, detalle y efectividad", mientras que Friends of the Earth apuntó que "lo que se necesita es un calendario claro y a corto plazo, no promesas vagas de hacer algo bueno en el futuro".

Tom Burke, del centro de estudios de ecología e3g, alabó que se haya abordado el asunto pero recordó que la administración de May afronta su tercer recurso en los tribunales "por los niveles ilegales de contaminación del aire" en el Reino Unido.

Stephanie Hilborne, de la Fundación por la vida silvestre, avisó de que, "sin una legislación de base, (el plan) podría desaparecer por completo".

Un portavoz del Partido Laborista dijo que la propuesta de May "es un intento cínico de reinventar la imagen de los 'tories" y los liberaldemócratas señalan que "es asombroso" que se haya fijado el objetivo de 2042 para erradicar el plástico, cuando "se necesitan resultados ahora".