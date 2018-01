PSC pedirá un informe jurídico antes de la sesión constitutiva del Parlament

Barcelona, 11 ene (EFE).- La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, presentará una petición de informe a los servicios jurídicos de Parlament antes de la sesión constitutiva de la Cámara catalana el próximo miércoles, día 17, ya que ha considerado un "delirio" que se plantee una "teleinvestidura" de Carles Puigdemont.

De hecho, según han confirmado fuentes parlamentarias, a la espera de que algún grupo pida dicho informe, los letrados de la Cámara ya se han reunido en los últimos días para estudiar esta cuestión y han coincidido de manera unánime en que la investidura del nuevo presidente de la Generalitat debe ser "presencial y personal", considerando que el reglamento de la Cámara no sustentaría una investidura telemática ni delegada.

En rueda de prensa tras la primera reunión de trabajo del grupo Socialistas-Units per Avançar, Granados ha confirmado que en los próximos días, siempre antes del 17 de enero, su partido solicitará ese informe, aunque la decisión definitiva sobre si dar luz verde al informe recaerá en todo caso en la aún presidenta del Parlament, Carme Forcadell (ERC).

El PSC estudia de momento la vía para solicitar el informe, si bien a través del secretario general de la Cámara, a la Mesa de la Diputación Permanente o directamente a Forcadell, la opción que parece más probable.

En cualquier caso, los socialistas han consultado ya a juristas, expertos y profesores universitarios, así como a juristas del Parlament sobre los distintos escenarios que plantean las fuerzas independentistas, como una investidura telemática o delegada de Puigdemont.

"Ha sido unánime. No he encontrado a nadie que sostenga la teleinvestidura o el voto delegado", ha dicho Granados, que ha lamentado los "delirios" de Junts per Catalunya.

Precisamente sobre el "debate estrella de política ficción", en alusión a la "teleinvestidura" de Puigdemont, Granados ha esgrimido que "el criterio general es que debe estar presente en el salón de sesiones, desde el atril o el escaño".

Y del mismo modo que ha opinado que el reglamento es "claro" en referencia a la delegación del voto, ha recordado que se limita a casos de baja por maternidad o paternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas, por lo que "no se puede hacer una interpretación extensiva".

Por último, sobre otro de los debates, acerca de que las fuerzas independentistas pudieran bloquear la sesión constitutiva del Parlament si no asistieran los 70 diputados independentistas, Granados ha apuntado que en la sesión constitutiva "no hay quórum, es una sesión específica y con regulación específica".

"Lamentamos que, a pocas semanas de que haya una investidura, los únicos debates en el Parlament y la escena política sea de políticos que hablan de problemas de políticos y que no se hable de la solución de los problemas de los catalanes", ha sentenciado.