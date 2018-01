Patronal Cecot reconoce que la situación política catalana afecta la economía

Terrassa (Barcelona) 11 ene (EFECOM).- El presidente de la patronal de TerrasaCecot, Antoni Abad, reconoce que la situación política actual en Cataluña afecta a la economía y al mundo empresarial, y exige diálogo para solucionar el conflicto.

La Cecot ha ofrecido hoy el desayuno anual a la prensa en su sede, ubicada en Terrassa (Barcelona), donde ha hecho una valoración del 2017 y ha planteado las perspectivas económicas de cara al presente año.

"No tenemos una situación política normalizada y esto nos afecta porque no es bueno, así que los políticos a hacer política, porque un país donde tenemos políticos pero sin política, lo pasa mal, y si este país no dialoga desde la transición, el no-diálogo tiene consecuencias negativas", ha afirmado Abad.