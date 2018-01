Padre de Mina dice fichaje de su hijo por Barcelona es orgullo para Colombia

Bogotá, 11 ene (EFE).- El padre del defensa Yerry Mina, José Eulises Mina, afirmó hoy que el traspaso de su hijo al Barcelona, considerado el fichaje del año en Colombia, es un orgullo para Guachené, el municipio del suroeste del país donde nació el futbolista y en el que creció como profesional.

"Lo felicité por el logro que había conseguido y por esa satisfacción que nos da a nosotros como padres y a Guachené, específicamente, que fue la tierra que nos vio crecer y a la cual le debemos gran parte de estos éxitos", dijo Eulises Mina en una entrevista con RCN Radio.

El zaguero colombiano nació hace 23 años en Guachené, que está ubicado en el departamento del Cauca y se encuentra en una zona marcada históricamente por la violencia entre guerrilleros y paramilitares.

El padre del futbolista aseguró que se enteró ayer de que su hijo iba a jugar en el club español cuando su hermano Jair, que es el representante del central, le contó que ya estaba "cerrado el tema".

"Hablamos antes de viajar, él ya estaba alistando sus maletas para ir al aeropuerto y fue ahí donde realmente ya concreté que sí era cierto el traspaso", manifestó.

Mina firmará un contrato por lo que resta de temporada y cinco más, hasta el 30 de junio de 2023, y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros en el Barcelona, que pagará 11,8 millones de euros al Palmeiras de Brasil por su fichaje.

El padre de Mina recordó que su hijo quería ser portero pero que fue él quien le recomendó que ocupara otra posición en el terreno de juego.

"Un día yo le dije que no me gustaba ni quería que el tuviera esa posibilidad de ser arquero porque yo, más que nadie, sé del sacrificio y la responsabilidad que implica ser arquero", dijo Eulises, que fue guardameta de los clubes colombianos Deportivo Cali y Once Caldas.

Yerry Mina debutó en 2013 en el Deportivo Pasto de Colombia, al que llegó cuando su tío Jair lo llevó para hacer una prueba en las divisiones menores.

Sin embargo, su padre considera que el club en el que destacó por sus condiciones y destreza con el balón es el Independiente Santa Fe, con el que ganó una liga colombiana y una Superliga.

"Él empieza a hacer algo inusual, algo que no es característico en muchos jugadores, donde la técnica empieza a ser referente, su soltura y esa confianza de dejar la defensa para llegar al frente de ataque. Creo que desde ahí empezamos a creer que estaba para grandes cosas", dijo.

El zaguero, que en palabras de su progenitor es un hombre tímido, será el primer colombiano en jugar con la camiseta del Barcelona.