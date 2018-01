El Nàstic presenta a sus cuatro fichajes de invierno

Tarragona, 11 ene (EFE).- El Gimnàstic de Tarragona ha presentado este jueves a las cuatro nuevas incorporaciones del mercado de invierno para intentar revertir un primer tramo de campeonato marcado por la irregularidad.

"Las últimas temporadas no he competido como me gustaría y estoy convencido que aquí lo lograré", ha explicado Álvaro Vázquez, último en llegar a la disciplina grana, cedido hasta final de temporada por el RCD Espanyol.

Javi Márquez, extambién del conjunto blanquiazul, ha agradecido la confianza de la directiva grana para incorporarlo al grupo y ha explicado que se une a un "proyecto ambicioso del que me siento identificado".

Diferente es el caso de Javier Magro Matilla que, tras desvincularse del Elche y después de superar una larga lesión, ha comunicado que llega al Nàstic a sentirse "nuevamente futbolista".

Finalmente, el veterano defensa central César Arzo (Kairat Almaty de Kazajistán), ha explicado que ha sido fundamental para su fichaje la posibilidad de volver al fútbol español, y ha destacado "la motivación" con la que llega para ayudar al grupo en la búsqueda de objetivos más ambiciosos que la permanencia.

El capítulo de altas del Gimnàstic de Tarragona no está cerrado y en las próximas horas se espera la llegada de un extremo zurdo al equipo de Antonio Rodríguez 'Rodri'.