Míchel sobre Armenteros: "No sé si son rumores o hechos ciertos"

Madrid, 11 ene (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, no aclaró el supuesto interés de la dirección deportiva por incorporar al argentino Emiliano Armenteros y declaró no sabe si son rumores o hechos ciertos.

Armenteros, de 31 años, pertenece al Santos Laguna mexicano, con el que mantiene problemas debido a asuntos contractuales.

El argentino ya estuvo en el Rayo en la temporada 2010/2011 y fue un jugador importante con sus 20 goles para el ascenso a Primera. Al término de esa temporada se marchó, pero regresó seis meses después para jugar en Primera 13 partidos con la camiseta franjirroja y marcar dos goles.

"La incorporación de Armenteros no me la han planteado y no sé si son rumores o hechos ciertos. Lo conocemos, aportó mucho y hasta ahí puedo leer. Solo me preocupo por los que están aquí y van a mantener la dinámica del equipo", dijo Míchel.

El técnico madrileño tampoco quiso pronunciarse sobre el futuro del internacional guineano Lass Bangoura, que también podría tener ofertas pero en este caso para salir del Rayo.

"No sé nada. A día de hoy le tengo en la plantilla. Es un jugador más y se tiene que ganar el sitio. Todos los jugadores son importantes y tiene que aportar", confesó.

"A día de hoy este grupo es con el que trabajo. Si viene alguien tendría que salir alguien. Para mañana no me preocupa en exceso", concluyó.