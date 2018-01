Martí: El Zaragoza ha sumado menos puntos de los que se merece

Santa Cruz de Tenerife, 11 ene (EFE).- El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, ha asegurado hoy que el rival de su equipo el próximo sábado, el Real Zaragoza, es uno de los planteles que más le ha gustado esta temporada y que tiene "menos puntos de los que se merece", ya que "ha tenido mala suerte y lesiones".

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico insular ha destacado que el conjunto maño "arriesga bastante en momentos puntuales y sufre en transiciones".

José Luis Martí ha comentado, al ser cuestionado por las sanciones que deben cumplir cuatro de los jugadores que alineó como titulares la pasada jornada, que "las excusas no existen" porque tiene "una plantilla amplia y un filial que puede solucionar muchas facetas".

"Me gustaría poder contar con todos, pero no me lamento. Fastidia por la incertidumbre, preparar una alineación con un perfil u otro. Mañana lo resolveremos en el entrenamiento", ha dicho.

El entrenador ha comentado que tanto Samuel Camille como Filip Malbasic, que están en la convocatoria, "no se han encontrado bien" y todavía no tiene claro si estarán en disposición de jugar, mientras que Juan Villar va a poder competir, a pesar de que tiene "alguna molestia".

"Tenemos que sacar mejor puntuación en la segunda vuelta para alcanzar lo que todos queremos. Tratar de volver a ganar fuera, trabajar los conceptos interpretados esta semana, mejorar en los aspectos que nos queda por mejorar y ser fuertes para salir a por la victoria", ha dicho sobre el comienzo de la segunda vuelta.

El entrenador ha recalcado que el trabajo defensivo, que se debe mejorar, "no corresponde solo a la línea defensiva, sino a todo el equipo", ya que hay que "ejercer una presión alta y que al rival le cueste salir hacia nuestro campo".

"Dani hizo un gran partido. Tenemos la suerte de tener tres grandes porteros y lo hacen siempre lo mejor posible. Hablé posteriormente con Carlos Abad-Hernández, antes no, ni con Dani, porque no sabía la noche antes quién iba a jugar", ha dicho sobre la titularidad en la portería.