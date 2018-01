Luis César dice que eligió una forma de jugar "arriesgada" y que va a cambiar

Valladolid, 11 ene (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis César Sampedro, aspira a corregir los errores cometidos durante la primera vuelta y ha reconocido este jueves su culpa al querer jugar de una forma "muy arriesgada" que, según ha reconocido, "no ha dado resultado" por lo que va a cambiar el estilo de juego.

"Tengo varias formas de jugar y algo hay que cambiar porque no necesito marcar otros 40 goles en la segunda vuelta para meterme en la promoción y no se pueden encajar otros 36, ya que así no vamos a llegar al objetivo", ha subrayado.

Luis César ha agregado: "Hay que jugar de otra manera, reconozco lo que se ha hecho mal y buscaré otra forma de atacar y defender", ha manifestado ante los periodistas.

El técnico ha reconocido que ha sido una "mala" primera vuelta, "de suspenso", y ha insistido en que está decidido a cambiar el estilo de juego de su equipo con la intención "de mejorar" los números defensivos.

"Escogí una opción muy arriesgada y no ha salido bien, por eso voy a cambiar, opté por tratar de defender espacios grandes y no hemos sabido hacerlo así que, a partir de ahora, trataremos de defender espacios pequeños y atacar espacios grandes", ha explicado Luis Cesar.

El entrenador gallego ha calificado al rival de este sábado, el Barcelona B, como un equipo complicado, con mucha calidad y que ha pagado traspasos importantes, pero que tiene "defectos de juventud" y ha admitido que el nuevo delantero Chris Ramos tiene "muchas posibilidades" de ir con convocado para este partido.

"Sabemos que hay que salir con intensidad y dispuestos a arreglar en la segunda vuelta todo lo que se ha hecho mal y creo que hay tiempo de sobra y que no será muy difícil mejorar los números de la primera", ha concluido.

La primera plantilla del Real Valladolid se ha entrenado hoy con la única ausencia del griego Gianniotas, con molestias musculares, en una sesión en la que la táctica y la estrategia han tenido un especial protagonismo.

El técnico ha ensayado durante la semana con un once formado por Masip; Antoñito, Deivid, Kiko Olivas, Moyano; Borja, Anuar, Luismi; Hervías, Óscar Plano y Mata, que tiene muchas posibilidades de ser el que salga inicialmente en Barcelona.

El próximo entrenamiento, el último antes del partido que servirá para abrir la segunda vuelta, se celebrará mañana, a partir de las 11:00 horas en los campos Anexos a Zorrilla y, posteriormente, Luis César comunicará la lista de convocados.