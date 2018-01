El extremo Jony regresa a Gijón para incorporarse de nuevo al Real Sporting

Gijón, 11 ene (EFE).- El extremo Jony llegó este jueves a Gijón a la espera de firmar este viernes su cesión al Sporting por lo que queda de temporada, tras el acuerdo verbal alcanzado entre el club asturiano, el Málaga y el propio jugador, cuya postura ha sido determinante en la negociación en la que no se contempla una opción de compra.

"Estoy muy contento con volver a casa con un reto muy bonito por delante y de intentar sumar ya desde el primer día", fueron las palabras de Jony nada más llegar a Gijón, si bien el Sporting no oficializará su incorporación hasta que no tenga en su poder toda la documentación firmada, algo que espera suceda a lo largo de la mañana de este viernes.

El extremo asturiano aseguró estar en plena forma, porque ha estado entrenando con normalidad en el Málaga y recordó que entrenando es una persona "exigente", porque está "entrenando con jugadores de Primera, que también te exigen al máximo".

"Quiero convencer al entrenador de que puedo jugar y, cuando tenga la oportunidad, aprovecharla", aseguró el jugador, que vuelve al club en el que se dio a conocer.

Jony no cuenta para Míchel, el entrenador del Málaga, club que busca aligerar la plantilla para reforzarse en el mercado de invierno; mientras que el Sporting, que busca un extremo izquierdo, puso sus ojos en su ex jugador, que se mostró encantado de poder volver al club en el que brilló en las dos temporadas que estuvo a las órdenes de Abelardo, en las que el club gijonés ascendió y mantuvo la categoría, en sendas campañas en las que no pudo fichar jugadores, por sanción.

El Málaga quiso que el club que se hiciera con los servicios de Jony abonase la ficha de lo que queda de temporada, alrededor de 400.000 euros, cifra que el Sporting consideraba excesiva, y a ello se añadió el interés del Granada, que sí estaba dispuesto a hacerse cargo de esta cifra, por lo que la negociación prácticamente se rompió.

Sin embargo, el jugador expresó su decisión de que si tenía que salir cedido fuese al Sporting; e incluso va a perdonar parte del dinero que le corresponde esta temporada, mientras que a su vez el Sporting elevó su oferta, por lo que en la noche del miércoles se alcanzó un acuerdo verbal entre todas las partes que se estuvo documentando a lo largo de la jornada de este jueves.

Jony se despidió durante la mañana de este jueves de sus compañeros del Málaga e inició viaje a Gijón, donde las previsiones son que participe en el entrenamiento de este viernes, último de la semana antes del partido del sábado frente al Alcorcón, aunque probablemente no entraría en la convocatoria hasta la jornada siguiente, en la que el Sporting viajará a Lugo.

A la espera de la presentación de Jony, el equipo se ejercitó esta mañana a las órdenes del segundo entrenador, José Ramón Rodríguez, ya que Rubén Baraja viajó a Valencia al estar a punto de ser padre, pero se le espera en la sesión vespertina de este viernes, previa al partido.