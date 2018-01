Estatua de Paul McCartney recordará visita del Beatle a Santiago de Cuba

La Habana, 11 ene (EFE).- Una estatua a tamaño natural del músico inglés Paul McCartney, ex integrante de The Beatles, será inaugurada el próximo sábado cerca del Castillo del Morro en Santiago de Cuba, la única fortaleza colonial del oriente cubano, visitada por el compositor y su familia hace 18 años.

La escultura estará ubicada en el restaurante El Morro, en las afueras de la popular atracción turística santiaguera, donde el autor de "Let it be" almorzó el 14 de enero del 2000 con sus dos hijos mayores, al parecer atraído por la vista privilegiada al Caribe y la Sierra Maestra.

Paul McCartney está representado a cuerpo completo y sentado, mediante la técnica de marmolina con imitación al bronce, explicó el autor, Mariano Frómeta, citado hoy por la estatal Agencia Cubana de Noticias.

La estatua se ubicará a un costado de la mesa escogida por el Beatle en el restaurante, que conserva y exhibe el mobiliario y la vajilla utilizada por el músico en la breve visita.

En esa ocasión, McCartney y sus hijos almorzaron tortillas y verduras y bebieron el cóctel típico "Piña Delicias", así como la cerveza local "Mayabe".

Las palabras "Muy bueno, volveré", escritas por el legendario guitarrista en una servilleta -que también atesoran-, mantienen esperanzados a los trabajadores de "El Morro" sobre un posible regreso.

Mucho antes de que el "deshielo" entre Cuba y Estados Unidos pusiera de moda viajar a la otrora "isla prohibida", Paul McCartney sorprendió a viandantes y músicos en Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia del país y cuna del son y vieja trova.

McCartney recorrió el Castillo del Morro y visitó la Casa de la Trova "Pepe Sánchez" de esa urbe, donde disfrutó en primera fila de una "descarga" de música tradicional y se atrevió a tocar las claves, pequeño instrumento de percusión hecho de madera con que se marca el característico ritmo de la "clave cubana".

Cuentan los presentes que el músico se llevó varios álbumes de artistas cubanos, entre ellos del santiaguero Eliades Ochoa, ganador de un Grammy.