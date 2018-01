Bucarest amenaza con "hacer ondear" con sus banderas a autonomistas húngaros

Bucarest, 11 ene (EFE).- El primer ministro de Rumanía, Mihai Tudose, amenazó hoy con hacer "ondear" junto a sus banderas a los defensores de la autonomía de la región transilvana de Tinutul Secuiesc, poblada mayoritariamente por húngaros étnicos, y negó cualquier posibilidad de concederle un autogobierno.

"No son tres partidos grandes, pero es cierto que no se les puede ignorar. Pero lo voy a decir claro: he avisado de que si la bandera székely ondea en las instituciones de allí, todos ondearán junto a la bandera", declaró Tudose a la emisora Realitate Tv, en referencia al nombre en húngaro de esa minoría.

Tudose colgó horas después un mensaje en la red social Facebook en el que afirmaba que rechaza cualquier diálogo sobre la autonomía de una parte del país y recuerda que eso sería una "violación de la Constitución del país, que garantiza desde la primera línea la unidad y la indivisibilidad del Estado rumano".

Porcsalmi Balint, presidente de la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR), uno de los partidos de esa minoría, reaccionó con un duro mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

"Con un mensaje político de la Edad Media, el primer ministro Tudose ha insultado y ha amenazado a la comunidad húngara de Székely. Puede no estar de acuerdo con un proyecto político, pero no se puede mandar a la horca a aquellos que no comparten la misma opinión", señaló Balint.

El UDMR ha exigido al jefe del Gobierno que pida disculpas públicamente por esas palabras, al considerarlas "profundamente irresponsables".

"El primer ministro, o no está informado o no ha entendido nada sobre la propuesta de tener un diálogo sincero con los rumanos sobre el tema de autonomía", precisó el partido en un comunicado.

La UDMR y otras dos formaciones firmaron el lunes una declaración en la que reivindican una autonomía política y cultural para Tinutul Secuiesc, habitada por unas 800.000 personas, "con competencias legislativas y ejecutivas".

Además, abogan por introducir una enmienda en la Constitución que permita la descentralización, algo que no se permite actualmente.

El tratado de Trianon (1920) estableció que una parte de Hungría pasara a formar parte de Rumanía, donde hoy viven alrededor de 1,5 millones de húngaros étnicos, de un total de 20 millones de rumanos, repartidos por la región de Transilvania y concentrados en particular en Tinutul Secuiesc.