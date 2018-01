Bordalás: "Espero que sigan confiando en Míchel"

Getafe , 11 ene .- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este jueves que espera que el Málaga, su próximo rival, siga confiando en su técnico, José Miguel González "Míchel", cuestionado en su cargo por el club andaluz y parte de su afición.

El preparador del conjunto madrileño recibirá en el Coliseum Alfonso Pérez a un equipo con muchas urgencias por su mala clasificación y con Míchel en el punto de mira. Una derrota, podría provocar la destitución del entrenador madrileño, que recibió buenas palabras de su homólogo en el Getafe.

"No puedo opinar de la situación interna de un club. Todos los técnicos sabemos que cuando firmas en un club, firmas un contrato de llegada pero también de despedida. Desafortunadamente esa es la realidad. Le tengo una gran estima a Míchel, creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado", dijo.

"Confío en que sigan confiando en él porque tiene capacidad para hacer frente a la situación del equipo. Lo hizo la temporada pasada y lo puede hacer ahora, no tengo duda", agregó.

Bordalás también analizó la situación de su portero, Vicente Guaita, suplente de última hora la pasada jornada ante el Atlético de Madrid por un problema en la mano y que podría abandonar el club en el mercado de invierno.

"Guaita se ha incorporado con el grupo esta semana. No he hablado con Javier Barbero (preparador de porteros), he visto que estaban trabajando y no he tenido tiempo. Ahora hablaré. Queda todavía un entrenamiento y sabremos si podemos contar con él", declaró.

"El presidente me ha dicho que estemos tranquilos, que tiene contrato hasta junio y ya está, no hay que pensar más. El presidente es un hombre de fútbol, sabe lo que hay en juego y sabe que Guaita es un jugador importante, como el resto que tenemos en la plantilla. Lo que no vamos a hacer es debilitarnos. Guaita está haciendo una gran temporada, tiene un problema en la mano y hay que confiar".

También se refirió al choque contra el Málaga, al que calificó como "el más complicado de todo el campeonato", unas palabras que aseguró decir "desde la experiencia" y desde el valor que otorgó a su rival:

"Aunque está mal clasificado, ha sido capaz de ganar en campos difíciles como el de la Real Sociedad. Un equipo con mucha intensidad, un equipo herido, tremendamente difícil. No podemos equivocarnos y dejarnos llevar por la clasificación. Van a intentar sumar tres puntos porque los necesitan y un equipo necesitado es tremendamente difícil", destacó.

"La clasificación no me dice absolutamente nada. Tienen buenos jugadores. Ha tenido errores puntuales y mala suerte en algunos partidos. En muchos, no han merecido las derrotas. En conjunto es un equipo bien trabajado, ordenados, con jugadores arriba con desequilibrio", agregó.

Asimismo, recordó que queda mucho campeonato por disputar, que el Getafe "aún no ha hecho nada" y que hace dos años su equipo sufrió una "experiencia negativa" después de descender a Segunda División a final de curso.

"Tenemos que tener los pies en el suelo, trabajar con humildad. Tenemos virtudes pero también limitaciones. Tenemos que trabajar al 200 por ciento si queremos conseguir la victoria", manifestó.

Por último, habló sobre Markel Bergara, que se está recuperando de una lesión y pronto podría estar listo para trabajar con normalidad: "Está muy bien. Está fenomenal, está entrenando muy bien y tolera prácticamente todo. Espero que en días, en breve, se incorpore al grupo. Esperemos contar con él pronto", concluyó.