Bela reconoce sentirse "mejor" tras pasar "unos malos momentos personales"

Albacete, 11 ene (EFE).- El extremo franco-congolés del Albacete Jeremie Bela ha reconocido sentirse "mejor" que antes de navidades al pasar por "unos malos momentos personales" que le han afectado a su rendimiento deportivo.

Bela se ha sincerado este jueves en rueda de prensa: "No estaba concentrado al cien por cien en el fútbol, porque no lo es todo, pero he regularizado mis problemas y ahora me encuentro muy bien aquí", ha apuntado el extremo que llegó al equipo albaceteño este verano, procedente del Dijon francés, y que el fin de semana logró su segundo tanto en liga como futbolista blanco y su cuarto de la temporada, tras los dos logrados en Copa del Rey ante el Osasuna.

Pese a cuajar un gran partido ante el Tenerife, Bela se ha mostrado "triste por la derrota", en especial porque, desde su punto de vista, "teníamos el partido controlado y ellos se quedaron con uno menos".

El Albacete se adelantó en el marcador con un gol suyo pero el Tenerife supo remontar el enfrentamiento gracias a un par de tantos que se debieron a la "relajación inconsciente", ha reconocido Bela, quien ha argumentando, a su vez, que "en estos casos debes meter un gol más para acabar con el rival y defender más juntos".

Dicho esto, el futbolista franco-congoleño se ha mostrado partidario de "olvidar ese partido porque es pasado" y pensar "ya en "recuperar los tres puntos que perdimos ante el Tenerife".

Sobre la ausencia de Zozulia en el ataque albaceteño, debido a su sanción por acumulación de cartulinas, ha admitido que "Roman es un jugador muy importante por sus ganas y goles" pero ha avisado, a la vez, que "el equipo es muy completo y puede ganar también sin él".

Por último, preguntado por su posición ideal en el campo, Bela ha explicado que se siente "más cómodo jugando en las bandas", pero también con el actual sistema del técnico, Enrique Martín, porque "me da libertad en la delantera y puedo caer a los extremos o bajar al centro", ha concretado.