Anquela quiere afrontar cada partido como una batalla para no equivocarse

Oviedo, 11 ene (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha advertido que su equipo tendrá que "competir" y "jugar bien" sea cual sea el rival si no quiere perder una situación en la tabla que les ha costado toda una vuelta conseguir, por lo que ha advertido a los suyos que será una equivocación no afrontar cada partido como una batalla.

"Si no afrontamos cada partido como debemos no ganaremos a nadie. No paro de decir lo importante que es eso en esta categoría, la única fórmula es ésa: estar hasta el último segundo peleando y siendo equipo, porque sin serlo no se consigue nada", ha explicado el jienense.

Para Anquela, que ve cómo por fin se va vaciando la enfermería, aumentan los "problemas" a la hora de hacer una alineación de sólo once, dificultad que se extrapola también a las convocatorias, y es que pese a estar abierto el mercado y haber varios jugadores sin minutos, no ha habido más salidas que la de Owusu.

"Yo no quiero que se vaya nadie, pero se lo digo a ellos, algunos es muy difícil que tengan sitio en el Oviedo a día de hoy, y necesitan jugar para disfrutar del fútbol. Todos hemos oportunidades, y no hay más, pero no sé qué da este club y esta ciudad que ninguno queremos irnos", ha respondido el entrenador al ser preguntado por Valentini.

Sobre Yeboah, que aún no ha vuelto tras las vacaciones navideñas, el técnico se ha mostrado resignado por la tardanza y ha bromeado con que "no espera por nadie" comparando al ghanés con un arroz, que se hace "en 20 minutos" y se come cinco después, si no "se pasa".

La vuelta del extremo, que "está al caer", podría coincidir con la llegada de un punta que supla la salida de Owusu, pero eso es algo que tampoco preocupa demasiado al técnico, que ha insistido en que si es "mejor" que lo que tiene, encantado con un nuevo fichaje, pero si no prefiere "quedarse como está".

Por contra, el de los advertidos de sanción -Christian, Mossa, Folch y Forlín- sí es un tema en el que ha pensado el jienense, que ha lamentado especialmente la cuarta amarilla que vio el argentino ante el Huesca, una acción en la que el central llegó "media hora antes al balón" y cuya sanción con tarjeta considera una "sinrazón".

El propio Anquela ha recordado lo "dolorosa" que fue para él la derrota ante el Rayo la primera jornada de liga, partido al que se llegaba con "mucha ilusión" y que ahora vuelve a plantearse en campo contrario con la idea de "pelear" los tres puntos y revertir la que ha sido la única derrota de los oviedistas en casa.

Los azules han trabajado en las instalaciones de El Requexón en la que ha sido la última sesión antes enfrentarse a los rayistas, entrenamiento en el que han participado todos los disponibles y que supone el último ensayo antes de emprender el viaje a Madrid por carretera, previsto para primera hora de la tarde.