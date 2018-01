Andone: "El Valencia es un equipo top y está donde merece"

A Coruña, 11 ene (EFE).- Florin Andone, delantero del Deportivo, ha elogiado al Valencia, su próximo rival, ha asegurado que es un equipo "top" que está "donde merece" en la clasificación, ha destacado la labor de su entrenador, Marcelino García Toral, y, respecto al conjunto blanquiazul se ha mostrado convencido de que saldrá "adelante".

"Está muy fuerte el Valencia. Marcelino les está sacando el máximo rendimiento a los jugadores, es un entrenador que, si miras los últimos años en Villarreal y ahora en Valencia, tiene resultados muy buenos y es un equipo a tener en consideración, un equipo idóneo para su nivel de entrenador, es un equipo top en LaLiga española y esta donde se merece", dijo.

En rueda de prensa, comentó que el Valencia tiene "nivel de sobra para acabar entre los primeros tres o cuatro" clasificados de LaLiga Santander, categoría en la que el Deportivo lucha por no bajar a Segunda División.

"Nosotros nos tenemos que fortalecer mentalmente porque también tenemos buenos jugadores. Jugamos en casa, con nuestra afición, es el primer partido del año y confío en que se puede sacar un buen resultado", dijo.

En el césped del estadio Abanca-Riazor se citarán el segundo más realizador del campeonato y el segundo que más encaja.

"Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Puede que ganemos 3-0 o que nos ganen 0-5. Tenemos que salir con la misma seriedad, intensidad y ganas que ante el Villarreal (1-1), con las cosas claras, los conceptos bien fijados desde el principio y sin miedo a nadie. Tenemos que confiar en nosotros y estoy seguro de que este equipo lo puede sacar adelante", opinó.

Andone reconoció que el rendimiento del Deportivo en la primera vuelta, que concluirá ante el Valencia, ha estado por debajo de lo esperado.

"Si me preguntas a principio de temporada te habría dicho que sumaríamos muchos más puntos, pero esta es la realidad, una situación bastante mala, pero ha empezado un nuevo año, nuevas ilusiones, ganas, veo al equipo muy implicado, con muchas ganas de revertir la situación y esto es cuestión de tiempo, de encajar dos o tres partidos buenos", comentó.

Además, aseguró que "es imposible" que al equipo le "vaya peor" porque tiene "muy buen equipo" y va a "levantar" el vuelo "seguro".

Respecto a si el equipo debe concretar fichajes en el mercado invernal, expresó su confianza en los jugadores con los que comparte vestuario.

"Ahí no me meto, confío en mis compañeros al cien por cien y estamos muy bien cubiertos en todas las posiciones. Si se ficha, daremos bienvenida a los nuevos y, si no se ficha, estaremos contentos", sentenció.