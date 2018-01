Alain Delon: "No temo para nada a la muerte"

París, 11 ene (EFE).- El actor Alain Delon, una de las grandes figuras del cine francés, confiesa que a sus 82 años la vida ya no le aporta "gran cosa", pues ya ha visto y conocido "todo", y asegura que "no teme para nada a la muerte".

En una larga entrevista publicada hoy por la revista "Paris Match", Delon bucea en los episodios más tristes de su vida, como cuando fue abandonado por sus padres, o el desasosiego en los últimos años, sobre todo con la muerte de muchos de sus amigos, como su antigua pareja Mireille Darc.

A pesar del tono amargo de sus palabras, la gran figura erótica masculina de la segunda mitad del siglo XX en Francia también desvela algún proyecto futuro, como un filme de Patrice Leconte con Juliette Binoche, actriz a la que dice admirar.

"La vida no me aporta gran cosa. Lo conozco todo y lo he visto todo. Y además detesto el mundo en el que vivimos. Todo es mentira y falso. Ya no hay respeto. No se cumple la palabra dada. Solo cuenta el dinero", lamenta el intérprete de "Rocco y sus hermanos" (1960), "A pleno sol" (1960) o "El Gatopardo" (1963).

Delon asume que "casi todo el mundo" que le acompañó en su carrera ya ha muerto. Solo le quedan Jean-Claude Brialy y Jean-Pierre Cassel y, entre las mujeres, apenas tiene a Brigitte Bardot -asegura que no hubo nada entre ellos-, con la que comparte el amor a los animales.

"¿Cuántos años me quedan de vida? Puedo llegar a los 90, 92 años. Yo no decido, es el que está allí arriba. Lo único que sé es que no dejaré a mi perro solo", comenta con fatalismo.

Ama a su pastor belga Loubo "como a un hijo" y asegura que si él muere antes que el animal, le pedirá al veterinario que lo sacrifique para que se vayan juntos.

Delon explica que su época más feliz fue entre los 20 y 28 años, después de haber regresado de la guerra de Indochina, en el momento en que despuntaba su carrera.

"Es el periodo de 'A pleno sol', de mi encuentro con René Clément y con Romy Schneider, mi primera gran historia de amor", dice.

De su larga lista de romances, Delon incluye a la propia Schneider, Nathalie Sand, Mireille Darc, Rosalie van Breemen, Brigitte Auber y Michèle Cordoue.

Y asume que su belleza fue la que la abrió las puertas del cine. "La belleza estaba de mi lado. Todo el mundo me lo decía, todo el tiempo. Las mujeres me lo decían y no solo las mujeres", señala Delon, que desmiente haber tenido una relación homosexual con el cineasta italiano Luchino Visconti, con el que trabajó en cintas como "Rocco y sus hermanos".

En la entrevista realizada por la periodista Valérie Trierweiler (que fue pareja del expresidente francés François Hollande), el intérprete alude su dolorosa infancia, en la que fue abandonado por sus padres, y reconocer no haber estado "a la altura" como padre de Anthony, Anouchka y Alain-Fabien.