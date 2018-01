Valencia hará debutar Sergi García y recuperará San Emeterio ante Fenerbahce

Valencia, 10 ene (EFE).- El Valencia Basket hará debutar este jueves ante el Fenerbahce a Sergi García, su último fichaje que no se ha podido estrenar aún por una lesión muscular, y también recuperará al alero santanderino Fernando San Emeterio, que también se había perdido los últimos encuentros por una microrrotura en el gemelo.

Txus Vidorreta confirmó que tras estar en la convocatoria del encuentro del domingo ante el Baskonia pero no jugar, Sergi García sí que lo hará ante el equipo turco.

"Le costará coger ritmo pero es una buena noticia y encima su debut va a ser contra el campeón de Europa, que marca territorio. Es muy positivo para nosotros que vaya a debutar", explicó en declaraciones a los medios.

El entrenador dijo también que "San Emeterio se está recuperando muy bien y hoy ya va a formar parte del entrenamiento con contacto" y que espera contar tanto con él como con los tocados Erick Green, Bojan Dubljevic y Alberto Abalde.

"Tenemos muchas dudas en el aire no tanto de si van a jugar o no, porque creo que todos van a estar, sino de en qué condiciones", destacó Vidorreta que, no obstante, recordó que ahora deben pasar una fase de acoplamiento.

"Tenemos que trabajar junto para estar en la mejor condición como equipo y ese es el siguiente objetivo a la espera de que se recupere Joan Satre y ya solo nos quedarían Vives, Diot y Latavious Williams. Entonces tendré que sacar el champán porque tendré que hacer una convocatoria", bromeó.

Respecto a Sastre, que sufrió una fractura en la muñeca derecha, señaló que "se ve bien físicamente porque está haciendo un trabajo increíble pero le falta fuerza aún para tirar de larga distancia y eso va a requerir unas dos semanas que esperemos que se puedan acortar un poco".