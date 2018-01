Unzué: "Necesitaremos hacer un partido de diez, casi perfecto"

Vigo, 10 ene (EFE).- Juan Carlos Unzué, entrenador del Celta de Vigo, dijo este miércoles que está "convencido" de que su equipo tendrá opciones de eliminar al FC Barcelona pese al 1-1 del partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, aunque ello exigirá un rendimiento "casi perfecto" de sus futbolistas.

"Hay que hacer un partido de diez, casi perfecto, y contar con que ellos no tengan su mejor día", comentó en rueda de prensa el técnico celeste, quien otorgó el papel de favorito al conjunto azulgrana: "El resultado que tienen les sirve y jugarán en su casa".

No obstante, Unzué, quien las últimas temporadas fue ayudante de Luis Enrique Martínez en el banquillo del Camp Nou, también comentó que esa pequeña ventaja que tiene el Barça puede jugar en su contra.

"Por mi experiencia, sé que estos resultados que dices que te dan ya la clasificación y que no tienes que ir claramente a por el partido pueden provocar que entre alguna duda. Espero que a ellos le aparezcan mañana", manifestó el preparador celeste, que descartó que el Barcelona cambie su estilo de juego por el resultado de Balaídos.

"Ellos van a intentar tener el control del juego e intentar llevarnos cerca de nuestro área porque es como se sienten más cómodos. No he jugado muchas veces contra el Barça allí pero no creo que sea lo mejor pensar en ir a defenderte durante noventa minutos. A los equipos que han ido a defenderse así los he visto sufrir más que a los que buscaron quitarle la pelota al Barça", advirtió.

Destacó el "gran" rendimiento defensivo que está mostrando el equipo de Ernesto Valverde pero insistió en que este Barça está hecho para "tener el balón", y no escondió que sería "fantástico" ponerse por delante en el marcador porque eso podría ayudar a que apareciesen las "dudas" en los jugadores catalanes.

Asimismo, descartó la posibilidad de hacer un marcaje individual a Leo Messi, así como que al internacional argentino le puedan afectar los rumores sobre su futuro y la cláusula de salida en caso de independencia de Cataluña.

"Hacer un marcaje durante 90 minutos no lo siento pese a que a algunos entrenadores le ha funcionado. Tu puedes en un momento dado marcar a Leo Messi para que esté incómodo pero qué hacemos con el resto, con Iniesta, Luis Suárez, Dembele.... por eso creo más en un trabajo colectivo y más agresivo", aclaró.

"Si algo ha demostrado Leo Messi en toda su carrera es que todo lo que se ha dicho sobre él afecte a su rendimiento. Sobre ese tema ya dije el otro día que no iba a opinar pero no tengo duda de que es uno de los rumores que ha tenido que aguantar durante su carrera", concluyó.