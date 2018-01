Santacana y Galindo "afinan detalles" para los Juegos de Pyeongchang

Madrid, 10 ene (EFE).- El esquiador Jon Santacana y su guía Miguel Galindo afrontan los dos últimos meses de competición antes de los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang (Corea del Sur) con el objetivo de "afinar detalles" y seguir haciendo historia en un deporte en el que son la máxima referencia española.

Los Juegos de Pyeongchang se disputan del 9 al 18 de marzo. Tras unos días de descanso, la cuenta atrás de la pareja española ya ha comenzado.

Jon Santacana atiende a EFE desde Eslovenia, dónde se encuentran para competir en la Copa del Mundo de Kranjska Gora hasta el día 12. Desde allí viajarán a Veysonnaz (Suiza) para disputar otras pruebas de la Copa del Mundo entre el 15 y el 18.

"Las dos carreras son igual de importantes. La pista ya la conocemos, es bastante exigente, pero dependerá mucho de cómo estén las condiciones de nieve en la pista. La lluvia que ha caído estos días no sabemos cómo dejarán las pistas", confiesa Jon.

Antes de Navidad los españoles ya comenzaron su calendario competitivo. Lograron un oro y una plata en las pruebas de Supergigante en la Copa de Europa en Pitzal (Austria).

Después, las nevadas impidieron que se celebrase la Copa del Mundo de Saint Moritz y en la siguiente parada, en Kuthai (Austria), solo compitieron dos días con un cuarto puesto como mejor resultado.

"Empezamos a competir a principios de diciembre y ahora el plazo de progresión se va acabando. Queremos meterle una marcha más y ver que tal va", declara a EFE Jon Santacana.

Los problemas de espalda de Jon, que volvieron a aparecer en diciembre, han mermado el rendimiento de la pareja española en esta fase de preparación.

"Bien del todo no estoy. Es como una lesión crónica, que parece que está latente. He tenido una pretemporada muy buena, no me dio la lata, estaba más tranquilo, pero en diciembre otra vez me dolió. Con el descanso de Navidad espero que vaya a mejor en carreras y entrenamientos más intensos, pero cien por cien no estoy", apunta.

Después de competir en Eslovenia y Suiza, la pareja española volverá a España unos días para entrenar en un sitio aún por definir con dos pequeños intervalos de descanso.

En febrero pondrán rumbo a Kimberly (Canadá), dónde disputarán las finales de Copa del Mundo. Al volver a España descansarán unos días, realizarán el último bloque de entrenamientos y el 28 de febrero partirán a Corea del Sur. Aunque la Villa no la abren hasta el 3 de marzo, los españoles han pedido llegar unos días antes para ir aclimatándose al cambio horario y estar listos para las competiciones que se iniciarán el 10 de marzo.

"Van a ser unos Juegos duros. La Villa está a unos 45 minutos de donde competimos y cada día habrá que hacer ese desplazamiento", confiesa Santacana, que participará junto a Miguel Galindo en cinco pruebas: eslalon, gigante, supergigante, descenso y combinada.

En todas las pruebas la pareja española luchará por las medallas, pero ahora mismo, con la referencia de otras competiciones, están un "poco lejos".

"Tenemos que afinar estos dos meses que quedan para acercarnos a los que están un poco comandando las clasificaciones ahora. Nos tenemos que poner las pilas. Tenemos la esperanza de poder hacer lo que hemos hecho los últimos años, que igual no podíamos estar al cien por cien en invierno pero en el momento crítico sí", declara Jon Santacana.

En el deporte la veteranía es un factor importante que, en momentos de máxima exigencia, también permite conseguir resultados positivos.

"Somos los más veteranos, tenemos experiencia, pero para estos Juegos hay gente joven en el circuito que ya tiene también experiencia. Al final el esquí es un deporte muy complicado en el que intervienen muchos factores y el día que se juegan las medallas es el importante, lo anterior casi no importa", confiesa el esquiador guipuzcoano.

Las pistas de competición que se encontrarán en Pyeongchang no serán extrañas para Jon Santacana y Miguel Galindo. En 2017 ya estuvieron compitiendo allí y pudieron conocerlas de primera mano.

"Estuvimos en las finales de la Copa del Mundo en la misma sede y conocemos la pista. En Corea la principal diferencia con Europa es que no había una estación. Crearon tres pistas con dos sillas y dos tele-cabinas expresamente para los Juegos", relata.

"Es una pedazo pista para la que han talado muchos árboles. No es tan alpina, que suele estar marcada por los cambios de terreno o la forma de la montaña, y da muy pocas referencias para pruebas de velocidad cuando estas bajando. No es de las cosas que nos vayan mejor a nosotros, pero ya la conocemos y eso es un plus, aunque todo el mundo que irá a los Juegos ya ha estado allí también", apunta.

Jon Santacana y Miguel Galindo están arropados en todo momento por los tres miembros que conforman su equipo. El fisioterapeuta Guillermo Aladrén, el entrenador José Casado y el skiman Gabriel García, que es una nueva incorporación.

Jon Santacana (San Sebastián, 1980), cuya discapacidad es de origen genético, es el esquiador paralímpico español más laureado de la historia y en su extenso palmarés cuenta con victorias en Copas de Europa, campeonatos del mundo y ocho medallas en cuatro Juegos Paralímpicos, tres de ellas de oro.

Para Miguel Galindo (Huesca, 1981) estos serán sus cuartos Juegos. Desde 2002 es el guía de Jon y juntos han ido coleccionando medallas por todo el mundo y forman la pareja más afianzada del circuito internacional.