Rodríguez dice que su experiencia política dio más transparencia a la CNMV

Madrid, 10 ene (EFE).- La expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez ha afirmado hoy que su experiencia en el campo político fue positiva para la entidad porque le permitió abrir el "funcionamiento" de la comisión y "darle más transparencia".

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, Rodríguez ha recibido las críticas de la mayoría de diputados al considerar que no era idónea para presidir la CNMV ya que no garantizaba la independencia del organismo.

Rodríguez, antigua ministra y consejera autonómica del PP, ha dicho que "ser militante o tener un compromiso con un partido u otro no tiene por qué incidir en la profesionalidad" ya que el mercado de valores es "neutral".

Ha justificado que su experiencia política ayudó a implementar más transparencia en la CNMV ya que se impulsó la publicación de algunas sanciones incoadas.

Ha argumentado que no tenía conflicto de interés porque la normativa no impide haber tenido cargo político anterior, y ha dicho que "decir que alguien no puede ser militante es anticonstitucional".

"Todos tenemos derecho a la militancia", ha afirmado tras puntualizar que el conflicto de interés real debe ser perseguido en todos los ámbitos.

No obstante, ha apostado por un sistema de nombramiento similar al establecido en el Reino Unido, donde se abre la plaza para presidir un regulador y una comisión de expertos valora los currículos que se presenten.

"La norma allí dice que si se tiene experiencia política se debe poner de manifiesto, pero que se puede tener", ha reiterado.

En este sistema el dirigente no se elige por mayoría reforzada de los partidos políticos sino que lo designa el ministro de Hacienda.

La mayoría de los grupos parlamentarios, excepto el PP, ha criticado la idoneidad de Rodríguez al frente de a la CNMV y han instado a reforzar el sistema de nombramientos en el regulador para garantizar su independencia.