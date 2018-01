Podemos ve a Sánchez desaparecido y avisa de que con Rajoy no habrá reformas

Madrid, 10 ene (EFE).- La portavoz de Podemos Noelia Vera ha lamentado que "el Pedro Sánchez" que prometió trabajar para "echar a Rajoy" esté "desaparecido", le ha recordado que sus propuestas serán "papel mojado" sin una moción de censura, y ha avanzado que Pablo Iglesias está coordinando un informe para enfocar sus prioridades en 2018.

En rueda de prensa tras la reunión de la primera reunión del año de la ejecutiva de Podemos, Vera y el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, han vuelto a animar al líder del PSOE a presentar una moción de censura porque mientras el PP siga en el Gobierno no podrán aprobarse propuestas como el impuesto a la banca que planteó ayer Sánchez.

Han criticado que el líder del PSOE haya pasado a formar parte del "bloque monárquico" y la "triple alianza" favoreciendo que se alarguen las políticas de austeridad del PP y, en palabras de Noelia Vera, que "el Pedro Sánchez que ganó las primarias" y "resurgió de las cenizas" acercándose a Podemos haya quedado "absolutamente disuelto".

"No sabemos dónde está ni qué ha pasado con ese Pedro Sánchez, pero si aparece nos pondremos muy contentos porque el pueblo no se merece seguir aguantando los recortes, y las políticas de austeridad del PP", ha dicho la dirigente de Podemos, quien a pesar de todo no quiere dar la legislatura "por perdida".

Sobre la propuesta de crear un impuesto a la banca anunciada por el líder del PSOE, los dirigentes de Podemos, que ayer reprochaban a Sánchez que les hubiera copiado su iniciativa, han criticado hoy que la medida sea una "cortina de humo" con grandes defectos "técnicos" porque crear impuestos con carácter finalista es "ilegal".

Junto a las críticas a Sánchez, Echenique ha enmarcado en la normalidad que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no haya comparecido públicamente desde el pasado 19 de diciembre, antes de las elecciones catalanas.

Según Echenique, cuando otros dirigentes y presidentes de grupos ya se habían ido de vacaciones, Iglesias estaba presentando su proposición de ley sobre el cambio climático, y Podemos es un partido en el que son muchos los dirigentes que ejercen de portavoces.

La próxima aparición de Iglesias será este sábado ante el Consejo Ciudadano Estatal, donde presentará un informe en el que -según fuentes de la dirección- ha estado trabajando desde su regreso del descanso navideño, y en el que hará balance de 2017 y fijará "expectativas" y prioridades para 2018.

Como anticipo de esas prioridades, Vera ha avanzado que su principal hoja de ruta sigue siendo "echar a Rajoy" y a eso enfocarán su actividad "fuera y dentro de las instituciones".

Podemos intentará además poner la "agenda social" en el centro del debate, apostará por un "nuevo impulso constituyente" que garantice blindaje a los derechos sociales, y seguirá defendiendo medidas de regeneración democrática, como la prohibición de las puertas giratorias.

Un punto en el que Vera y Echenique han aprovechado para criticar y calificar de "vergonzoso" que el exministro de Economía socialista Pedro Solbes haya defendido hoy la existencia de las puertas giratorias y su beneficio para la política.