Pere Tomàs: "El del domingo ante el Joventut es un partido clave"

Bilbao, 10 ene (EFE).- Pere Tomàs considera el partido que medirá al domingo en Miribilla al RETAbet Bilbao Basket con el Divina Seguros Joventut, los dos equipos justo por encima de los puestos de descenso, "clave" para ambos rivales.

"El Joventut también llega necesitado de victorias y como la liga está muy igualada, porque cada día si pierdes te vas para abajo y si ganas vuelves a subir, para ellos es igual de importante que para nosotros", ha reparado un Pere Tomàs, que, como jugador salido de la cantera verdinegra, siempre tiene el choque ante la Penya como "un partido especial".

"Está claro que siempre que juego contra ellos es un partido especial porque he pasado allí muchos años de mi carrera deportiva, pero ya he jugado bastantes veces desde que salí e intento tomármelo como un partido normal y estar concentrado. Y más este domingo, que es un partido clave para nosotros", ha añadido, dando mucha importancia un compromiso que podría dar a su equipo dos victorias sobre unos puestos de descenso este año más amenazantes que nunca.

"Los de abajo (Real Betis y San Pablo Burgos) en las últimas jornadas han apretado mucho y se ha igualado todo. Para nosotros lo mejor hubiera sido que los de abajo siguieran perdiendo, pero no ha sido así, están ganando y ahora hay que empezar a ganar partidos", ha avisado el alero balear.

No obstante, ha destacado también la mejoría que ha experimentado su equipo en las últimas jornadas, ya con el croata Veljko Mrsic como técnico. "Está claro que estamos haciendo las cosas mejor, pero para estar más tranquilos aún nos queda ir consiguiendo victorias. Estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien y jugando un mejor baloncesto, pero tenemos que empezar a conseguir victorias, que es lo realmente importante", ha insistido.

Entre lo que Tomàs cree que es prioritario seguir mejorando es en la gestión de los últimos minutos de los partidos. "Tenemos que mejorar eso. El ultimo partido en Gran Canaria y también en Andorra se nos escaparon los partidos por detalles, por cometer un error en defensa o en ataque, y como los partidos están tan igualados en un detalle que haces mal el partido se va", ha asumido.

Ya en lo personal, aunque tiene "claro" que "nunca" tiene que estar contento", porque "seguro" que puede "mejorar muchísimo", si cree que en este su primer curso en Bilbao, "desde el primer día" está "intentando ayudar al equipo en lo que puedo".

"Hay días que estoy más acertado, días que no lo estoy tanto, pero intento al menos ayudar en el rebote y en defensa estar siempre. Luego, en ataque hay días en que he estado más acertado, días en que no, pero estoy contento e intentando trabajar para mejorar", ha apuntado.