Patricia Phelps de Cisneros dona 200 obras a museos de Europa y América

Nueva York, 10 ene (EFE).- La Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) anunció hoy la donación de más de 200 obras de arte contemporáneo latinoamericano a seis museos de América Latina, Estados Unidos y Europa, entre ellos el neoyorquino MoMA, el Museo de Arte de Lima o el madrileño Reina Sofía.

La donación es parte de "una iniciativa global a largo plazo" que Gustavo y Patricia Cisneros y su familia impulsan para promover una "mayor apreciación de la diversidad, la sofisticación y variedad del arte latinoamericano", según un comunicado de la Fundación Cisneros.

Las obras representan a 91 artistas de 22 países y con esa donación se quiere fortalecer las colecciones de los museos, ampliar "los términos de debate para el arte de América Latina" y promover la investigación en el campo

Las seis instituciones que recibirán las obras tienen "una larga relación con la CPPC y una misión compartida de estimular un mayor conocimiento sobre el arte de América Latina en un contexto global".

Se trata de The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid); el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; el Museo de Arte de Lima (MALI); The Bronx Museum of the Arts (Nueva York); y el Blanton Museum of Art at the University of Texas (EE.UU.).

Todos ellos fueron seleccionados por "su firme interés" en estudiar y presentar el arte contemporáneo de América Latina, la influencia regional de sus exposiciones y programas y por ser "referencias importantes" dentro de la comunidad artística internacional.

Patricia Phelps destacó que su familia siempre ha querido compartir el "orgullo" por su herencia cultural y "crear conciencia de las importantes contribuciones de la cultura latinoamericana a la historia del arte" y que esta donación "continúa fortaleciendo" ese objetivo.

Así, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía que "ha mantenido un compromiso por estudiar los movimientos culturales de Iberoamérica" contará con 39 obras de 12 artistas latinoamericanos, entre ellas "To and From" (1991), de la brasileña Jac Leirner, o "Inmensamente azul" (1991) del paraguayo Feliciano Centurión.

Un conjunto de obras que va desde los años sesenta hasta la actualidad y que incluye además a artistas como Osías Yanov, Mathias Duville, Federico Herrero, Claudio Perna, Luis Fernando Benedit y Waltércio Caldas.

Con sus obras se podrán "trazar nuevas conexiones entre los diversos conceptualismos de esta región", según un comunicado del Reina Sofía.

El MoMA recibirá un grupo de obras de artistas como Regina José Galindo (Guatemala), Héctor Fuenmayor (Venezuela) y Amalia Pica (Argentina).

La selección de obras donadas al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires incluye "Secure Paradise" (2007), un vídeo de Judi Werthein; Poema Volcánico (2014), una instalación de Eduardo Navarro; y Garimpo (2009), un dibujo monumental de Matías Duville.

Hasta Perú viajarán creaciones de los ecuatorianos Oswaldo Terreros y Adrián Balseca, de la mexicana Laura Anderson Barbata y de Elena Damiani, para reforzar el énfasis regional de la colección del MALI.

The Bronx Museum of the Arts, que desde su fundación se ha destacado por organizar exposiciones de artistas estadounidenses de origen latino y de artistas latinoamericanos contará con obras de la nicaragüense Jessica Lagunas o la venezolana Dulce Gómez, para profundizar en "su misión de presentar nuevas ideas y voces".

La brasileña Leda Catunda, el colombiano Mateo López o la mexicana Pía Camil formarán parte de la colección del The Blanton Museum of Art at the University of Texas, que tiene una de las colecciones más completas de arte de América Latina arte en Estados Unidos.

La CPPC, fundada en la década de 1970, es una de las principales iniciativas culturales y educativas de la Fundación Cisneros, que tiene como objetivo promover "una mayor apreciación" del arte de América Latina a través de "la preservación, presentación y estudio de la cultura material de Iberoamérica, desde lo etnográfico hasta lo contemporáneo".