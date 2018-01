Muñiz: "No voy a perder más tiempo en preguntar por fichajes"

Valencia, 10 ene (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, explicó este miércoles que ha tomado la decisión de no preguntar al club por los refuerzos en el mercado de invierno ni "perder mucho más tiempo" en los posibles fichajes y apuntó que cree que "de aquí al viernes" se cerrará la salida del meta australiano Mitch Langerak.

"Yo ya he decidido no preguntar. Si viene alguien que nos ayude, estamos todos con los brazos abiertos para acogerle y no descartamos nada, pero ya no voy a perder mucho más tiempo en esas situaciones. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y ya nos dirán. No tengo constancia de que haya algo nuevo ni inminente", dijo Muñiz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo.

"Estoy mentalizado de que los que estamos lo podemos sacar adelante sin ningún problema. Seguiremos peleando, hay jugadores que los podemos adaptar a la posición de delantero. Pensar en otras cosas es perder tiempo y concentración en lo que nos importa", añadió.

El entrenador del Levante se mostró muy contundente a la hora de analizar los rumores que sitúan a distintos delanteros en el equipo, ya que ahora mismo solo tiene disponible a Nano Mesa, y aseguró que esa no es su misión y que no puede solucionarlo.

"Tengo un lema que he cogido para mí para siempre que es 'preocúpate de lo que puedas solucionar tú' y yo eso no lo puedo solucionar. Nos puede afectar, pero no lo puedo solucionar. Yo doy mi opinión y la di desde hace bastante tiempo. Todos somos conscientes de lo que hace falta. Tampoco sé la facilidad para incorporar un jugador, sé que están trabajando en ello duramente e intentarán hacerlo rápido", insistió.

El técnico del Levante se limitó a señalar que el marfileño Arouna Koné "es un buen jugador", pero no quiso profundizar sobre su posible llegada.

"Es un buen jugador pero no me gusta hablar de gente que no está en la plantilla. Aquí dio un buen resultado pero no quiero ir más allá. Lo importante es que el que llegue se adapte lo más rápido posible, que haya jugado en la liga o que hable el idioma no sería determinante pero sería importante", afirmó.

Muñiz confirmó que entre este miércoles y el viernes se cerrará el traspaso de Mitch Langerak al Nagoya japonés, según la conversación que mantuvieron ambos en el entrenamiento de este miércoles, y comentó que en el caso de necesitar un tercer portero su petición sería la de recuperar a Koke Ruiz, que está cedido en el Alcoyano.

Además, el entrenador del Levante descartó la salida de Sasa Lukic al Torino, tal y como se había publicado en algunos medios de comunicación italianos.

"No tiene ningún sentido. Yo puedo decir que vamos a fichar a Cristiano Ronaldo y no hace falta que Zidane lo desmienta. No es necesario. No hay ninguna posibilidad de que el Torino recupere a Sasa Lukic", zanjó.