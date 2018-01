El Levante, a por los cuartos con ventaja ante un Espanyol reforzado

València, 10 ene (EFE).- El Levante recibe este jueves en el estadio Ciutat de València al Espanyol, en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, con el resultado favorable de la ida (1-2), pero el equipo catalán llega reforzado moralmente a este partido tras su importante victoria en Málaga el pasado lunes.

El Levante busca alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey por sexta vez en su historia y no llega a esta ronda desde la temporada 2013-14, aunque el hecho de jugar en casa la vuelta no parezca una ventaja si tenemos en cuenta que no gana en su estadio desde el pasado 21 de septiembre.

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tiene la baja por lesión de Roger Martí, con el alta médica pero sin el ritmo adecuado de competición, mientras que Emmanuel Boateng se retiró lesionado del entrenamiento de este miércoles y el técnico anunciará la lista de convocados el próximo jueves tras el último entrenamiento del equipo.

Muñiz volverá a mezclar jugadores suplentes en Liga con algunos titulares habituales y recupera a José Campaña, Enis Bardhi y José Luis Morales, que se perdieron por sanción el partido del pasado domingo ante el Barcelona, aunque su titularidad tampoco está garantizada.

La presencia de Raúl Fernández en la portería es muy probable, así como la titularidad en defensa de Rober Pier o Toño, mientras que Pedro López, ya recuperado de un golpe en el tobillo izquierdo, podría actuar en el lateral derecho.

El entrenador asturiano también cuenta con Cheick Doukouré para el centro del campo y podría recuperar al defensa Chema Rodríguez, lesionado desde el pasado 15 de diciembre de 2017, tal y como ha reconocido Muñiz en la rueda de prensa previa al partido.

Por su parte, el Espanyol afronta el partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey contra el Levante en el Ciutat de València con el convencimiento absoluto de que pasar de ronda es posible, pese al resultado de 1-2 de la ida en el RCDE Stadium.

El vestuario blanquiazul llega al choque decisivo de la eliminatoria consciente de la dificultad de pasar de ronda, pero reforzado por sus últimos resultados.

En la liga, el cuadro catalán firmó frente al Málaga su primer triunfo a domicilio del curso (0-1), algo que ha liberado al grupo de Quque Sánchez Flores..

Precisamente, esta primera victoria como visitante esta temporada debe suponer un impulso para ganar fuera de nuevo. Sin ello, el Espanyol quedará fuera del torneo.

El Levante, por su parte, presenta unas cifras contenidas como anfitrión: diez puntos con dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

En la convocatoria blanquiazul son baja el centrocampista Víctor Sánchez y el extremo argentino Pablo Piatti, mientras que el central costarricense Óscar Duarte tampoco ha entrado en los planes del técnico españolista.

Las principales novedades en la lista para Levante de Quique Sánchez Flores son el lateral derecho Marc Navarro y el centrocampista Jurado.

-- Alineaciones probables:

Levante: Raúl, Shaq o Pedro López, Cabaco o Chema, Rober, Toño, Lukic, Doukouré, Campaña, Samu García, Ivi y Nano.

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Hermoso, Dídac; Baptistao, Darder, Fuego, Jurado; Sergio García y Gerard Moreno.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 19:30 horas.