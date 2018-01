Iglesias prepara la puesta a punto de Podemos para salir del bucle catalán

Madrid, 10 ene (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, presentará este sábado un informe al Consejo Ciudadano estatal de su partido en el que, además de hacer balance de último curso político, fijará las prioridades para 2018 con la esperanza de que la situación política catalana deje espacio a la "agenda social".

El informe que ha estado coordinando Iglesias marcará las líneas de trabajo fundamentales con el objetivo final de "echar a Rajoy" del Gobierno en 2020 y poder poner en el centro del debate las políticas sociales que sirvan para "cambiar la vida de la gente".

Así lo han explicado hoy el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la portavoz de la dirección, Noelia Vera, después de la primera reunión del año de la ejecutiva del partido, que ha hecho también un pequeño análisis de las pasadas elecciones catalanas en las que perdieron 3 escaños respecto a 2015.

Una perdida de apoyo de la que Podemos no culpa a su estrategia política, su defensa del referéndum pactado o su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Por el contrario, Echenique sostiene que la caída no ha sido "tan grande" y que las causas hay que buscarlas más bien en factores externos, especialmente en la gran "polarización" entre los bloques independentista y constitucionalistas que ha atrapado en medio a Podemos.

A eso añaden las mentiras de otros partidos como Ciudadanos, que les ha vinculado con los independentistas, o la dificultad de superar la "barrera" mediática que ha impedido que calen sus mensajes.

"No es un trabajo que dependa todo de nosotros, también de los profesionales del periodismo" que, en "el uso legítimo de la libertad de información", deciden "en qué temas están interesados" o a qué dedican espacio, ha asegurado Echenique.

No hacen, por tanto, autocrítica de su estrategia y de ahí que no piensen en corregir las líneas centrales de su mensaje.

Siguen defendiendo un referéndum pactado en el que los catalanes puedan decidir quedarse en España con un encaje constitucional diferente, y se reafirman en que esa es la propuesta "más sensata" para desbloquear la situación, aunque "no la mejor en términos de rentabilidad electoral".

Así que ahí no habrá muchos cambios.

Tampoco le da mucha importancia Podemos a las encuestas que anticipan una caída de su apoyo electoral en toda España.

De hecho, Echenique ha recordado las encuestas que antes de las elecciones del 20D en 2015, entre ellas la del CIS, otorgaban a Podemos un 15 por ciento de los votos y al final lograron más de un 21 por ciento.

Y no descartan que pueda pasar lo que también ocurrió en 2015 cuando, recuerdan, Podemos ganó las elecciones generales en Cataluña.

La cuestión territorial estará también presente en el informe que Iglesias presentará el sábado ante el Consejo Ciudadano estatal, el máximo órgano de dirección entre asambleas, en el que se abrirá el debate sobre las propuestas y estrategias a seguir en el próximo curso sin olvidar que tendrán que afrontar el ciclo electoral y autonómico en 2019.

Habrá que esperar al sábado para conocer los detalles, ya que por ahora Iglesias sigue sin comparecer públicamente desde que el pasado 19 de diciembre participó en el cierre de la campaña catalana.

En Podemos justifican su ausencia. Iglesias, según han explicado, ha estado trabajando estos días en ese informe y, además, la formación morada es un partido 'coral', en el que son muchos los dirigentes que pueden ejercer de portavoces.

Por el contrario, a quien ven "desaparecido" es "al Pedro Sánchez" que prometió trabajar para "echar a Rajoy", a quien hoy le han recordado que las propuestas que plantea, como el impuesto a la banca, se quedarán en "papel mojado" sin una moción de censura para sacar al PP del Gobierno.

"No sabemos dónde está ni qué ha pasado con ese Pedro Sánchez, pero si aparece nos pondremos muy contentos porque el pueblo no se merece seguir aguantando los recortes y las políticas de austeridad del PP", ha apuntado Noelia Vera tras afirmar que a pesar de todo aún no dan esta legislatura por perdida.

Debate que tendrán igualmente en el Consejo Ciudadano Estatal, órgano que se reunió por última vez de forma ordinaria el pasado 6 de octubre.

No obstante, el 29 de ese mes acordó convocar una consulta en Cataluña para que los inscritos decidieran ir a las elecciones del 21D en coalición con 'los comunes' y desautorizó al entonces líder de Podem, Albano Dante Fachín, y a los Anticapitalistas por reconocer la "república catalana".

Después, el 3 de noviembre, en otra reunión extraordinaria por canales telemáticos aprobó convocar una Asamblea Ciudadana para renovar la dirección de Podem, y supeditó al resultado de la consulta la continuidad de Fachín, quien se vio forzado a dimitir.