Forlín: "Esto es un grupo, todos nos contagiamos y nos vaciamos en el campo"

Oviedo, 10 ene (EFE).- El argentino del Real Oviedo, Juan Forlín, ha definido este miércoles la mejora defensiva del equipo como un "contagio" que hace que -empezando por el delantero- todos los jugadores se "vacíen" para ayudar al grupo, lo que hace del bloque carbayón un "conjunto" y supone un refuerzo especialmente "perceptible" en la defensa.

"Los tres defensas de atrás nos basamos en los demás, en lo que corre Linares en punta por ejemplo, ese es nuestro punto de partida. El grupo está convencido de lo que queremos, nosotros somos el soporte atrás pero se trata de ser un conjunto tanto para atacar como para defender, y cuando lo somos yo lo noto mucho", ha analizado el jugador.

Para el central, la "responsabilidad" está repartida entre todos los jugadores, cada uno en su "función dentro del campo", pero no limita su valoración a los once que juegan, sino que ha querido destacar la labor de los futbolistas que "menos minutos" disputan.

"Mi labor es tratar de estar atento y ayudar a mis compañeros, no perder el orden y estar pendiente de cualquier cosa que pueda pasar. Cuando se habla de equipo no son solo once, hay muchos jugadores que no tienen los minutos que desean pero están siendo competitivos, futbolistas muy buenos que esperan su oportunidad y hacen que no se relaje nadie", ha apostillado el argentino.

En lo personal, el defensa se siente "uno más" y ha insistido en que su labor fundamental es la de "sumar donde se le necesite", aunque reconoce sentirse "cómodo" en el centro de la defensa de tres y aboga por "demostrar" a diario al entrenador que quiere seguir teniendo un hueco en el once.

"Los entrenamientos son intensos, y todo el mundo quiere jugar el fin de semana. Se ve que el grupo está bien, que nos estamos haciendo fuertes y cogiendo confianza y eso es lo importante", ha comentado el jugador, que confiesa estar "tan ilusionado" como a su llegada por el proyecto, el club y la ciudad.

Forlín, que ha sido valorado por la afición como el mejor jugador del mes de diciembre, ha atribuido el reconocimiento individual al trabajo del grupo y ha compartido el galardón con sus compañeros al mismo tiempo que ha advertido de la dificultad del partido del próximo viernes ante el Rayo.

"Va a ser un partido muy duro, lo vengo siguiendo porque tengo allí un amigo, y sé que tenemos que estar preparados para sufrir. Siempre tenemos cosas que mejorar, cosas que las victorias tapan, queda una vuelta entera y hay muchos equipos en pocos puntos. Lo más complicado viene ahora: mantenerse", ha concluido Forlin.

La primera plantilla ha trabajado en las instalaciones de El Requexón a puerta cerrada en la que ha sido la penúltima sesión antes de viajar a Vallecas, donde les espera el único equipo que ha conseguido sumar de tres en el Carlos Tartiere (viernes, 21.00 horas).