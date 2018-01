Economistas de la salud piden transparencia al fijar precios de los fármacos

Madrid, 10 ene (EFE).- Los profesionales de la Asociación de Economía de la Salud (AES) han pedido hoy una "mayor transparencia" en la fijación de precios de los fármacos y que se pongan "a la vista de todos" las evidencias científicas que sustentan las decisiones.

El presidente de AES, Eduardo Sánchez-Iriso, lo ha reclamado en la presentación de las XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud que se celebrarán en Las Palmas de Gran Canaria entre el 20 y 22 de junio, bajo el lema "Compartiendo decisiones: ¿Qué cambios se requieren?".

Sánchez-Iriso, que ha comparecido con la vicepresidenta de AES, Laura Vallejo-Torres, y la presidenta del comité científico de las jornadas, Marta Trapero-Bertran, ha incidido en la importancia de conocer los estudios empíricos que se emplean para tomar las decisiones sobre fijación de precios, como ocurre en Reino Unido.

Ha dicho a este respecto que "sería bueno para todos y todos podríamos ganar porque sabríamos cómo se llevan a cabo esas evaluaciones".

"No se trata de hacer de policías de la industria, no es éste el objetivo, sino el de tratar de mejorar las técnicas que llevan a cabo esas evaluaciones y no lo podemos hacer", ha comentado.

El presidente de la asociación ha admitido que se están dando algunos "pasos hacia adelante" en este sentido y ha asegurado que la ley de 2015 los respalda porque es la primera que exige transparencia para el establecimiento de los precios y que sean visibles todos los informes y la evaluación económica.

Además, según ha dicho, todos los representes de las empresas farmacéuticas a los que ha preguntado están dispuestos a hacer públicos los estudios empíricos, con lo que -apunta- "solo habría que preguntarles".