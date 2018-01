Demócratas urgen a ir de negro en primer discurso sobre la Unión de Trump

Washington, 10 ene (EFE).- Las legisladoras del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos pidieron hoy a sus compañeros, hombres y mujeres, que vistan de negro en solidaridad con las víctimas de acoso sexual en el primer discurso del estado de la Unión del presidente, Donald Trump.

La petición, difundida por la representante Jackie Speier a través de su cuenta de Twitter, llegó por parte del Grupo de Mujeres Demócratas en la Cámara de Representantes como una forma de continuar con las campañas de denuncia "Me too" (yo también) y "Time is up" (llegó el momento).

"Llamamos a nuestros compañeros, mujeres y hombres, demócratas y republicanos, a vestir de negro en el discurso sobre el estado de la Unión en solidaridad con las supervivientes de acoso sexual y violencia en Hollywood, la política, el ejército, etc; '#Timesup' '#MeToo", afirmó Speier.

La iniciativa llega después de que el pasado domingo muchos actrices y actores portaran prendas de este color en una gala de los Globos de Oro marcada por la denuncia de este tipo de casos y las apelaciones a la igualdad de género.

La legisladora ha sido una de las más destacadas representantes de estas campañas en el Capitolio al hacer público el sufrimiento vivido por ella en una caso de abuso sexual y llamando a las demás víctimas a hacer lo mismo.

Estados Unidos ha sido el epicentro de una gran cantidad de denuncias de acoso sexual que han provocado múltiples ceses y dimisiones en sectores como la política, el cine, el humor y los medios de comunicación en los últimos meses.

El discurso del estado de la Unión, en el que el presidente suele explicar sus prioridades políticas, tendrá lugar el próximo día 30 y será el primero protagonizado por Trump desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.