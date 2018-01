Coronel jefe UCO: "El Chicle nos tenía ventaja y sabía cómo esquivarnos"

Salamanca, 10 ene (EFE).- El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, ha reconocido hoy que José Enrique Abuín Gey, el Chicle, detenido por la muerte de Diana Quer, les "tenía ventaja" y "sabía como esquivar" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En declaraciones a los periodistas en Salamanca, donde ha presentado el libro 'Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA', ha explicado que, a pesar de ello, del Chicle les ha sorprendido "poca cosa" porque es un tipo de delincuente "al que se conoce perfectamente".

Ahora bien, ha añadido que ante las investigaciones que llevaba la Guardia Civil y que se centraban en él como principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer el ahora detenido, y en prisión, "tenía ventaja, jugaba en su terreno, conoce a la Guardia Civil, sabe cómo esquivarnos y cómo no caer en dejar pruebas que lo incriminaran".

El coronel Manuel Sánchez ha afirmado que "cuando se le detuvo tenía ya los días contados" aunque solo faltaba "poder situarlo en el sitio, la hora, el momento y el lugar de la desaparición de Diana Quer".

"Lo fundamental no era solo detener al asesino sino encontrar el cuerpo de la joven. Y eso no era fácil. Hubiéramos podido detener al asesino. Pero si lo hubiésemos hecho y no hubiésemos encontrado el cuerpo sería un fracaso para los padres", ha agregado.

Además, Sánchez ha hablado dicho que "la parte buena" de los 50 años de ETA es que España "está mejor preparada para afrontar el terrorismo yihadista" que el resto de países de la Unión Europea.

"Durante 50 años nos han castigado tanto que ha hecho que aprendamos técnicas, procedimientos, cambios legislativos o maneras de afrontar situaciones que otros países no tienen", ha añadido el coronel Manuel Sánchez, quien ha explicado que ese aprendizaje ahora está orientado a "afrontar los retos de hoy en día, como el terrorismo yihadista, que aunque es distinto se trabaja igual".

El mando de la Guardia Civil ha calificado estos 50 años de ETA como la "página más triste de la historia de España" y ha reconocido "algunas cosas que se podían haber hecho mejor", como que el "Estado de derecho tenía que haberse quitado antes los complejos y haber abordado cambios de leyes sin ningún problema".

Desde que ETA dejó de matar el coronel Manuel Sánchez ha afirmado que "no hay repunte de anda" porque en el País Vasco "la gente ha asumido que la guerra se ha acabado, que ETA se ha acabado y que el Estado ha vencido".