Un concierto solidario homenajeará a los deportistas españoles el 26 de enero

Madrid, 10 ene (EFE).- El 26 de enero, en el teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón (Madrid), se celebrará el concierto solidario 'Homenaje a los deportistas españoles' con el que se pretenden recaudar fondos para ayudar a los atletas que tienen dificultades para competir o rehacer su vida una vez finalizada la competición.

El origen de esta iniciativa comenzó en diciembre de 2016, cuando la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria celebró un concierto en Santander, con motivo de la gesta protagonizada por Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, en los que el atleta norteamericano consiguió cuatro oros.

A partir de ese evento Juan Antonio Prieto, presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de Cantabria, trabajó junto a Theresa Zabell, presidenta de la Fundación Ecomar, para trasladar el concierto a Madrid con un carácter solidario de homenaje a deportistas españoles.

"Juan Antonio Prieto me contó su inquietud de traer el evento a Madrid y creo que los círculos se tienen que cerrar. Un tema tan trascendente con el mundo del deporte tenía que dejar algo y empezamos a ligarlo a Barcelona'92, al veinticinco aniversario y a los éxitos que vinieron después", dijo Zabell.

"Se vio la posibilidad de recaudar fondos, implicar a la sociedad en general y crear una bolsa de recursos para los que lo necesiten. En España es el momento de hacer un cambio de mentalidad. El dinero público ha bajado en los últimos años, pero todos disfrutamos de los éxitos, y el deporte no solo puede depender de la financiación publica y las grandes empresas, como en otros países. Este puede ser un primer paso", confesó la exregatista.

Uno de los deportistas que ha apoyado esta iniciativa es el atleta Fermín Cacho, medalla de oro en 1.500 metros en los Juegos de Barcelona.

"Es una gran emoción para todos nosotros y un día para juntarnos y vernos otra vez. El deporte y la música van juntos. A mi la canción que más me gusta es el himno de España que escuché el 8 de agosto de 1992", dijo Cacho.

Jose Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), quiso transmitir su "apoyo" a esta iniciativa y puso "en valor que el deporte es mucho más que la competición, como solidaridad".

"El deporte es compañerismo y teníamos que apoyar una iniciativa como esta. Con la Fundación Ecomar nos alineamos porque trabaja para algo que es importante que es que los niños tengan hábitos saludables de vida y respeten el medio ambiente", confesó Lete.

El concierto será interpretado por la orquesta y coro de Radio Televisión Española (RTVE). Se incluirán himnos y composiciones que han sido protagonistas en las ceremonias de los Juegos Olímpicos y bandas sonoras de películas que han tenido al deporte como inspiración.

En el programa están incluidas composiciones de John Williams o versiones del 'Heroes' de David Bowie, 'The best' de Tina Turner, 'We are the Champions' de Queen o 'Amigos para siempre' de Los Manolos, arreglados para la ocasión por Vicent Pelechano. También se escucharán himnos oficiales de los Juegos de Estocolmo 1912, Amsterdam 1928 y Berlín 1936.

Todas las entradas cuestan 30 euros, pero también se ha habilitado una fila cero para que la gente que quiera pueda hacer la aportación que crea conveniente.

La recaudación estará destinada a programas de ayuda económica de deportistas españoles que les permitan alcanzar sus objetivos deportivos.

El concierto solidario 'Homenaje a los deportistas españoles' es una idea de la Fundación Ecomar y la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria.