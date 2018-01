Anquela: "Entre todos podemos construir algo muy bonito"

Oviedo, 10 ene (EFE).- El entrenador Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, vive "feliz" en la capital asturiana en una primera vuelta que, pese a estar marcada por lesiones y pruebas, deja al conjunto carbayón tercer clasificado y reforzado de cara al resto de la temporada, en la que quiere "jugar bien al fútbol" y "construir" esa lucha por el ascenso de la que no habla pero con la que admite "soñar".

El técnico ha reconocido que encajar tantos goles a principio de temporada le "quitaba el sueño" y no se confía ante lo que está por venir, ya que pese a la mejora en el juego y la buena racha de su equipo -ha sumado 15 de los últimos 18 puntos- insiste en advertir a navegantes que en Segunda las cosas cambian "de una semana a otra".

El jienense, que dice entenderse con sus jugadores porque habla mejor "fútbol que castellano", confiesa que trata a sus futbolistas como "los profesionales que son" y apunta que su mejor baza es tener un grupo de trabajo y un equipo "identificados" con el club y la afición, a la que no ve como un punto de presión sino de "ayuda" cuando los once del campo "bajan algo el nivel".

El éxito de la defensa de cinco tras "probar todas las maneras posibles", la "dificultad" de hacer un cambio en la portería y el "nivel" de la cantera, han sido algunos de los temas que el entrenador ha abordado en una entrevista con Efe, al mismo tiempo que ha dejado claro que "fichar por fichar a estas alturas sería una "equivocación".

- Pregunta: No quiere ni oír hablar de balances.

- Respuesta: El balance hay que hacerlo a final de temporada, estamos creciendo y hay margen de mejora, es cierto que podemos dar un poco más, pero no sirve de nada hablarlo ahora porque sólo acaba de empezar lo más difícil.

- P: Lo que es incontestable es la evolución del equipo, ¿lo ve capaz ahora de competir en cualquier escenario?

- R: Eso es lo que queremos, luchamos cada día para ser un equipo sólido y que sepa lo que quiere en cada momento. Eso no se consigue sin trabajar, y es que para seguir evolucionando hay que dar aún más de lo que hemos dado hasta ahora.

- P: ¿Cuáles han sido los reveses o las situaciones más complicadas que ha tenido hasta ahora?

- R: Para mí, los reveses han sido cada uno de los partidos en los que el equipo no ha competido en la línea que queríamos, que no era otra que ir a todos los sitios a ganar y ser sólidos en todo. Antes me preocupaba eso, ahora mi preocupación es seguir creciendo.

- P: Siempre quiso un equipo sólido en defensa y es algo que ha tardado en llegar, ¿le ha llegado a quitar el sueño recibir tantos goles?

- R: Es evidente que sí, sobre todo porque nos metían los goles con una facilidad tremenda. Ahora somos un poco mejores, pero eso hoy sólo, la semana que viene igual es otra historia. Por eso no quiero pensar más allá, la idea es seguir siendo un equipo difícil y que por encima de todo juegue bien al fútbol, porque sin eso es imposible sumar.

- P: Dar continuidad al sistema de tres centrales y carrileros parece haber sido fundamental en ese cambio de dinámica.

- R: Habíamos probado de mil maneras, de todas las posibles desde pretemporada, y es cierto que con este esquema nos sentimos bien, el equipo está dando buenas sensaciones y tenemos que ser capaces de mantener esta línea y variar lo menos posible.

- P: La lesión en pretemporada de (el italiano Diego) Fabbrini modificó muchas cosas, incluido el esquema de juego que traía, ¿lo hará su vuelta?

- R: Fabbrini cuando venga ya pensaremos, y buscaremos soluciones. Ojalá lo haga con el equipo arriba, peleando por mantener esta posición que tanto nos está costando. Llegar ahí, estar con los mejores y mantenernos, eso es lo que hay que hacer porque en Segunda no hay tregua: el que se relaja cae, y nosotros no queremos movernos.

- P: La primera baja fue Fabbrini, pero luego se unieron muchos más de las que cabría esperar, hasta el punto de no tener que hacer descartes en una lista ¿Han sido las lesiones el talón de Aquiles de esta primera vuelta?

- R: Hemos tenido bastantes lesiones, y de jugadores que a priori cumplían un rol importante. Pasa en todos los equipos y hay que ir hacia adelante, reponerse de esos golpes y que sirvan para crecer como equipo, que es lo importante. Han sido una pena las bajas de los chavales también, sobre todo Viti, me he encontrado un nivel muy alto en el filial, ha sido una sorpresa encontrar gente preparada para dar el salto.

- P: ¿Una de las cosas en las que más ha mejorado el equipo es precisamente esa, no bajar los brazos ante la adversidad?

- R: Es evidente que eso hizo el equipo en Huesca; lo mismo que nos dieron dos golpes muy fuertes -fallar el penalti y encajar el gol en contra- el equipo supo no perderle la cara al partido y sumar. Se siguió peleando y se consiguió un punto más que merecido.

- P: El propio Toché ha comentado que es el mejor momento, por juego y ambiente, que ha vivido en el Oviedo ¿Qué factores se han dado para cosechar este buen momento?

- R: Los puntos. El equipo suma y gana, pero no está siendo nada fácil. No hay recetas mágicas para llegar hasta aquí, y menos para mantenerse, sólo el trabajo, la entrega y la predisposición de los futbolistas, que son los que nos hacen estar al máximo nivel.

- P: En el campo se le ve directo con sus jugadores, tan cercano como exigente en cada circunstancia ¿cómo es Anquela de puertas hacia adentro del vestuario?

- R: Trato de darle a cada uno su espacio y su terreno, pero siempre con responsabilidad y cada uno en su sitio, yo también he sido futbolista. Las dificultades ya nos las pondrán los contrarios, si nos las ponemos nosotros mismos mal vamos. Venimos a trabajar todos y a disfrutar en la medida de lo posible, yo luego decido y seré más o menos justo porque todos quieren jugar, pero los trato a todos por igual, estoy más si cabe con los que menos juegan.

- P: ¿El cambio de Alfonso Herrero por Juan Carlos en la portería fue uno de los más difíciles de afrontar?

- R: El portero es un futbolista más, lo que pasa que todo el mundo piensa que se hace ese cambio por desesperación. Yo tengo tres porteros impresionantes, los tres capacitados, y si hay que hacer ese cambio se hace. Juan Carlos empezó jugando y lo hizo perfecto para mí hasta que hubo que cambiar una dinámica y apostamos por ahí. Tomamos decisiones como lo hacemos con otros hombres de campo, a mí me duele todo, hasta dejar fuera de convocatorias a gente que viene y trabaja.

- P: Dicen que el Tartiere es una plaza con mucha presión, ¿cómo lleva esa responsabilidad? ¿hasta qué punto es importante el rol del oviedismo en este club?

- R: La afición es el 'leitmotiv' de este club, les veo ayudar al equipo y defender los colores a diario. Claro que eso genera responsabilidad, pero también hace que te entregues al máximo. La única "presión" que mete la afición es ayudarnos en los momentos complicados, apretar y subir el nivel del equipo cuando este lo baja un poco.

- P: Asume con naturalidad la responsabilidad, pero ¿percibe el respeto y el cariño de los oviedistas? ¿qué les diría si fueran uno más del vestuario?

- R: Yo quiero que ese cariño y respeto se lo gane y lo tenga mi equipo, yo sólo soy una parte más, una persona normal que va a defender su trabajo y al Oviedo hasta el último segundo. A muerte. Les diría que sigan así con humildad y sabiendo respetar a los rivales. Les pediría que fueran conscientes de lo difícil que es y lo mucho que cuesta ganar cada partido, porque sé que van a estar ahí, empujando también hasta el final.