Álvaro Nadal:si aumentan los costes energéticos, la industria perderá empleos

Madrid, 10 ene (EFE).- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha advertido hoy de que se perderán puestos de trabajo en la industria si no se hace bien la transición energética y se cierran centrales térmicas que son rentables, pues eso disparará los costes energéticos.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el foro Spain Investors Day, Nadal ha manifestado, respecto a su reunión con representantes de trabajadores de centrales térmicas que han venido a Madrid a manifestarse ante el Ministerio para pedir que se impida el cierre de estas plantas, que el Gobienro coincide plenamente en que no se deben cerrar sin causa justificada.

A su juicio, cualquier central rentable que sea necesaria para el sistema se debe mantener y "si una central no pierde dinero, debe seguir funcionando", ha afirmado.

El ministro ha informado de que ha pedido a los representantes con los que se ha reunido que trasladen también esa postura a otros grupos parlamentarios, muchos de los cuales no quieren que se use carbón para generar electricidad, y también "a todos los sectores empresariales concernidos, no sólo al energético, sino también al industrial".

Ha agregado que todas las empresas españolas que utilizan energía deben ser conscientes de que si no se hace una correcta política económica en esta transición energética "aumentarán los costes energéticos, y el aumento de costes energéticos son pérdida de puestos de trabajo industriales".

Respecto al real decreto que ha elaborado el Gobierno para ampliar las causa por las que puede impedir el cierre de centrales de generación eléctrica, el ministro ha indicado que está en tramitación.

Con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente la fórmula utilizada para indemnizar a las empresas por la clausura de las obras del almacén de gas Castor, el ministro ha dicho que es complicado ver qué efectos tiene la decisión judicial porque el TC no lo explica.

Ha indicado que el Alto Tribunal valida casi la totalidad del decreto ley y anula "el acto formal de un artículo en concreto", por lo que el MInisterio está tratando de ver qué implicaciones tendría para el sistema gasístico, pero está empezando porque la notificación de la sentencia llegó hace pocos días.