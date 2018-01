Absuelven a 28 hinchas del Recre y del Alavés por pelea de 2014

Huelva, 10 ene (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva ha absuelto a las 28 personas acusadas de participar en una pelea multitudinaria entre ultras del Recreativo de Huelva y del Deportivo Alavés en abril de 2014 en los alrededores del estadio Nuevo Colombino de la capital onubense.

El juez, según se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, entiende que no hay "prueba de cargo contundente que pueda acreditar la participación de los acusados en la riña", y, por lo tanto, que sean responsables de los delitos de participación de riña tumultuaria, de lesiones y de lesiones en grado de tentativa de los que venían siendo acusados.

Se considera probado que los seguidores de ambos equipos estuvieron en los alrededores del Estadio Nuevo Colombino, lugar donde se originó, la trifulca aquel día, que obligó a una intensa intervención policial a cargo de la Policía Nacional para poner fin al incidente.

Como consecuencia de estos hechos cuatro personas resultaron heridas.

Entiende el juez que con la prueba videográfica practicada en juicio y el atestado policial, que identifican a algunos de los seguidores del Alavés, "no se puede deducir que los acusados tuvieran una participación en la riña", precisando, que los acusados que no pudieron ser identificados "no pueden ser condenadas en modo alguno, al no haberse acreditado su participación en la trifulca".

Sobre los identificados, considera que el reconocimiento "carece de garantía alguna de veracidad de tal identificación, al haber negado en el acto del juicio ser las personas que aparecen en dichas imágenes".

En cuanto a los seguidores del Recreativo, remarca que ninguno pudo ser identificado en el lugar, al salir corriendo a la llegada de la Policía, esto unido a que negaron todos su intervención en la pelea y que sólo intentaron mediar para detenerla, "entender que participaron en la misma se antoja poco menos que como un acto de fe".

Por todo ello, el juez ha emitido una sentencia absolutoria para estas personas dos de las cuales se enfrentaban a un año de cárcel por reincidencia y los 26 restantes a siete meses de cárcel.