Vitolo: "Seguramente me divertiré en este campo"

Madrid, 9 ene (EFE).- Víctor Machín, 'Vitolo', extremo del Atlético de Madrid, destacó este martes, tras el triunfo 3-0 ante el Lleida en la Copa del Rey con un gol suyo, que "siempre es importante que el equipo gane" y anotar un tanto, al tiempo que auguró que, "seguramente", se divertirá en el Wanda Metropolitano.

Este martes se estrenó en ese campo con la camiseta rojiblanca. "Para un jugador nuevo pues llegar a un nuevo equipo, que gane el equipo y que metas gol siempre es importante. Uno sigue ilusionado, con ganas de competir como lo ha hecho este equipo en estos últimos años y tengo que agradecer a los compañeros porque me han tratado muy bien desde que llegué y todo va muy bien", valoró.

"Cuando el entrenador me dijo que iba a ser titular, uno tiene que estar preparado para cuando llegue ese momento. Es verdad que al principio es un poco difícil todo, porque llegas a un vestuario nuevo donde llevan muchos años juntos y tengo que decir con el corazón que me han tratado muy bien. Es un vestuario buenísimo".

"En el campo intenté hacerlo lo mejor posible. El campo me gustó mucho. Seguramente me divertiré en este campo", continuó Vitolo, que "tenía ganas no sólo de marcar", sino que el "equipo jugara bien y que la gente se fuera a casa contenta". "Para eso estamos en el campo, para que la gente se vaya contenta a casa y si puede ser con un gol mío pues mucho mejor", añadió.

También destacó la competencia interna en el Atlético: "Para que un equipo tenga éxito es fundamental que haya competencia, que no haya ningún jugador que se relaje y eso subirá el nivel del equipo y de la exigencia. Cada uno intentará cuando le toque aprovecharlo al máximo, porque será bueno para el equipo".

"Cuando he llegado he visto un vestuario con mucha calidad y mucha competencia. A los futbolistas les gustan este tipo de retos y ojalá esta competencia interna haga bien al equipo y que sigamos cosechando éxitos", finalizó.