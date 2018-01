ONCE cerró 2017 con 3.320 nuevos afiliados y más de 70.000 empleos

Madrid, 9 ene (EFE).- El grupo social ONCE, que integra a la ONCE, la Fundación ONCE e Ilunion, cerró el año 2017 con más de 70.000 empleados y 3.320 nuevos afiliados con ceguera total o discapacidad grave de visión.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, en la firma de un convenio de colaboración de la Fundación ONCE con la Agencia EFE, Europa Press y Servimedia mediante el cual las tres agencias de noticias se comprometen a ofrecer prácticas laborales a estudiantes con discapacidad y a mejorar el tratamiento informativo relativo a ese colectivo.

"Quién nos iba a decir que aquella organización de ciegos pobres del año 38, hace 80 años, iba a conseguir cerrar el 2017 llegando a superar los 70.000 empleos", ha aseverado Carballeda.

Además, ha señalado que el pasado año un total de 3.320 personas ciegas o con discapacidad visual grave se convirtieron en nuevos afiliados de la ONCE y desde entonces reciben la ayuda de los técnicos para que se pongan de nuevo "en circulación y asuman esa nueva etapa" de la vida.