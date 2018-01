Lista de los candidatos a los premios británicos Bafta

Londres, 9 ene (EFE).- La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) anunció hoy los candidatos a sus premios cinematográficos que se entregarán en una gala en el Royal Albert Hall de Londres el próximo 18 de febrero.

Esta es la lista completa de las candidaturas:

Mejor película:

Call me by your name

Darkest hour

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor filme británico:

Darkest hour

The death of Stalin

God's own country

Lady McBeth

Paddington 2

Tres anuncios en las afueras

Debut de un guionista británico, director o productor:

The Ghoul - Gareth Tunley (guionista/director/productor), Jack Healy Guttman & Tom Meeten (productores)

I am not a witch - Rungano Nyoni (guionista/director), Emily Morgan (productor)

Jawbone - Johny Harris (guionista/productor), Thomas Napper (director)

Kingdom of us - Lucy Cohen (directora)

Lady MacBeth - Alice Birch (guionista), William Oldroyd (director), Fodhla Croning O'Reilly (productora)

Película en lengua no inglesa:

Elle

Primero mataron a mi padre

The handmaiden

Loveless

The salesman

Documental:

City of Ghosts

I a ma not your negro

Icarus

An inconvenient sequel

Jane

Película animada:

Coco

Loving Vincent

My life as a courgette

Mejor director:

Blade Runner - 2049 Denis Villeneuve

Call me by your name - Luca Guadagnino

Dunkerque - Christopher Nolan

La forma del agua - Guillermo del Toro

Tres anuncios en las afueras - Martin McDonagh

Mejor guión original:

Get Out

I, Tonya

Lady Bird

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor guión adaptado:

Call me by your name

The death of Stalin

Films stars don't die in Liverpool

Molly's game

Paddington 2

Mejor actriz:

Annette Bening - Film Stars Don't Die in Liverpool

Frances McDormand - Tres anuncios en las afueras

Margot Robbie - I, Tonya

Sally Hawkins - La forma del agua

Saoirse Ronan - Lady Bird

Mejor actor:

Daniel Day-Lewies - Phantom Thread

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - Darkest hour

Jamie Bell - Film Stars Don't Die in Liverpool

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

Mejor actriz secundaria:

Allison Janney - I, Tonya

Kristin Scott Thomas - Darkest hour

Laurie Metcalf - Lady Bird

Lesley Manville - Phantom Thread

Octavia Spencer - La forma del agua

Mejor actor secundario:

Christopher Plummer - All the Money in the World

Hugh Grant - Paddington 2

Sam Rockwell - Tres anuncios en las afueras

Willem Dafoe - The Florida Project

Woddy Harrelson - Tres anuncios en las afueras

Mejor música original:

Blade Runner 2049 - Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer

Darkest hour - Dario Marianelli

Dunkerque - Hans Zimmer

Phantom Thread - Jonny Grenwood

La forma del agua - Alexandre Desplat

Mejor fotografía:

Blade Runner 2049

Darkest hour

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor edición:

Baby Driver

Balde Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Tres anuncios en las afueras

Mejor diseño de producción:

La bella y la bestia

Blade Runner 2049

Darkest hour

Dunkerque

La forma del agua

Mejor diseño de vestuario:

La bella y la bestia

Darkest hour

I, Tonya

Phantom Thread

La forma del agua

Maquillaje y peluquería:

Blade Runner 2049

Darkest hour

I, Tonya

Victoria & Abdul

Wonder

Mejor sonido:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

La guerra de las galaxias: el último Jedi

Mejores efectos especiales:

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

La guerra de las galaxias: el último Jedi

War for the planet of the apes

Mejor cortometraje animado:

Have heart

Mamoon

Poles apart

Mejor cortometraje británico:

Aamir

Cowboy Dave

A drowning man

Work

Wren boys

Mejor intérprete revelación:

Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O'Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet