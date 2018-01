Calleja: "Tenemos que ser un equipo valiente y salir a por la eliminatoria"

Vila-real , 9 ene .- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, aseguró respecto al partido de Copa del Rey que les enfrentará este miércoles al Leganés que tienen que ser valientes e ir a por la eliminatoria desde el comienzo, después de caer en la ida de los octavos de final por 1-0.

"Tenemos que marcar dos goles y vamos a ir a por ello desde el comienzo, queremos sacar un equipo ofensivo desde el primer momento. Pero eso no quita que debamos tener cabeza porque un gol suyo complicaría las cosas mucho", advirtió el técnico en rueda de prensa.

El preparador madrileño también desveló que el nuevo fichaje, el delantero colombiano Roger Martínez, podrá participar algunos minutos del choque a pesar de que acumula un mes sin competir.

"Es un delantero potente que sabe asociarse bien y que entiende bien el juego. Además, es un jugador bastante bueno técnicamente. Es un futbolista que nos va a venir muy bien", afirmó Calleja.

El entrenador también anunció que frente al Leganés utilizará a "un equipo parecido al día ante el Deportivo", a pesar de que en este partido tuvieron "menos claridad y estuvieron más espesos" que en la ida de la eliminatoria actual de Copa.

"Tenemos que cambiar esta dinámica de resultados en casa. Se han escapado varios partidos. Sevilla, Barcelona y el del otro día ante el Deportivo. Tenemos que cambiar esa situación y queremos cambiarla ya", recalcó.

Calleja descartó la necesidad de nuevas incorporaciones en el mercado invernal y aseguró que su máxima preocupación es recuperar a los jugadores lesionados.

"A Soriano y a Sansone los podemos recuperar en breve. Bruno está trabajando más fuerte pero no lo queremos apremiar con su regreso, ya que no es bueno meterle esa presión después de tanto tiempo. Esperamos que los que no participan desde el año pasado empiecen a entrar en la dinámica ya que son necesarios", concluyó.