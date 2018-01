El alcalde de Cervera dejará la Alcaldía porque ya no es feliz en política

Lleida, 9 ene (EFE).- El alcalde de Cervera, Ramon Royes, del PDeCAT, ha anunciado hoy que no se presentará a las próximas elecciones municipales de 2019 porque "ya no soy feliz en la política".

Royes, que cumple su segundo mandato, ha asegurado que es una idea "que tenía en la cabeza desde hacía tiempo", pero que ahora "es el momento adecuado para dar el paso", entre otras razones al ver que su "techo político es la Alcaldía de Cervera".

En este sentido, ha expresado su malestar al no haber conseguido ser diputado en el Parlament de Cataluña, pese a haber hecho llegar su deseo a "los diversos responsables" de la dirección de su partido.

"La respuesta de ellos ha sido siempre que se confiaba en mí, pero una vez más he visto como las promesas no se cumplían y me ha tocado aceptar esta realidad", ha añadido Royes.

"Muchas veces me he sentido solo, completamente solo. He echado de menos el calor de la gente", ha lamentado el alcalde de Cervera, quien no se ha sentido "nunca suficientemente valorado, esta es la realidad", ha agregado.

"La Alcaldía -ha explicado- me ha vaciado absolutamente, lo he dado todo hasta el límite", hasta el punto de sacrificar su vida "personal, familiar, de amigos y empresa".

"A cambio -lamenta- he recibido críticas continuadas, en escritos de prensa, en redes sociales y por la calle. Incluso he recibido amenazas de muerte y he tenido que estar protegido en dos ocasiones por órdenes judiciales de alejamiento".

A pesar de todo, Royes se siente "orgulloso" de haber conseguido los retos más grandes que se había marcado como alcalde y ha avanzado que, si la salud se lo permite, seguirá al frente de la Alcaldía hasta junio de 2019.